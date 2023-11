Ob praznovanju potekajo v vinorodnih predelih tudi pojedine, pri katerih so najpogosteje na jedilniku znamenita martinova gos, rdeče zelje in mlinci. Za slovensko Istro je martinovanje oziroma martinje značilno šele po drugi svetovni vojni. Tipične jedi so povezane z olivnim oljem (lahko tudi samo kruh in olje), s katerim so pospremili mlado vino. Zahtevnejše jedi v tem času so bile predvsem fuži s petelinjim ali kokošjim golažem, ki ga imenujejo tudi žgvacet, pečeni puran ali gos, kislo zelje in ocvrti kruh z refoškom.

Martinovo v Goriških brdih

V Šmartnem v Goriških brdih se bo vse skupaj začelo v soboto ob 10. uri. Tja do 19. ure se bodo šibile stojnice z domačimi izdelki in pridelki s tega območja, ki obsega kraje od Alp do Jadrana. Uro pozneje se bo začela degustacija vin po gasah (uličicah) srednjeveške vasice Šmartno. In ta degustacija bo kar trajala in trajala – skupaj s pestro gostinsko ponudbo z martinovimi dobrotami bo na voljo še krepko po polnoči.

Čez dan bodo organizirali likovni ekstempore slikarskega društva Dablo, ves čas pa vas bodo zabavali plesalci, glasbeniki in glasbene skupine, poskrbljeno pa bo tudi za otroke. V otroškem kotičku, ki ga bodo organizirali od 13. do 20. ure, bodo poskrbeli za varstvo otrok, za zabavne poslikave in ustvarjalne delavnice. Čez dan bodo pripravili tudi posebne poulične otroške animacije z gospodom in gospo Smešnik. Točno ob 15. uri bo tisto pravo odprtje martinovega z blagoslovom mladega vina, prisotne pa bosta med drugimi pozdravila briški župan Franc Mužič in kraljica rebule 2023.

V nedeljo bo za mnoge neverjetno zgodaj martinov pohod – ob 8. uri se boste zbrali in med pohodom spoznavali tako kulturno dediščino kot enogastronomijo Goriških brd. Tudi v nedeljo bodo kupce mamile stojnice z domačimi izdelki in pridelki, seveda pa bo tudi ta dan obarvan z degustacijo vin. Tudi v nedeljo bo poskrbljeno za otroke, poulični animatorji in glasbeniki pa vas bodo spremljali med vašim raziskovanjem Šmartnega.

Podobno živahno in veselo bo sicer tudi v drugih briških vaseh, zato bo oba dneva zagotovljen krožni avtobusni prevoz po Brdih, v soboto pa tudi na relaciji Nova Gorica–Šmartno–Nova Gorica.

Kras

Ta konec tedna v odprte kleti vabijo ponudniki ob Kraški vinski cesti, ki jih bo znova povezoval organiziran avtobusni prevoz. Martinova sobota v Sežani bo postregla z bogato martinovo tržnico lokalnih dobrot, martinovanje na osrednjem vaškem trgu v Dutovljah pa bo poleg enogastronomske ponudbe postreglo z blagoslovom mladega vina. Praznik vina v Štanjelu bo tudi letos v znamenju izbrane ponudbe vin in kulinarike z živo glasbo in pristnimi doživetji bisera Krasa. V botanični vrt ob vili Mirasasso vabi edinstveno doživetje Vila, vrt in vino. Dogajanje bo popestrilo gostovanje kar treh godb: Kraške pihalne godbe Sežana, Pihalnega orkestra Komen in gostujočega Pihalnega orkestra SVEA Zagorje.

Toliko vsega se bo dogajalo, da lahko omenimo le nekatere zanimivosti. Tako boste lahko v petek od 18. ure naprej martinovo doživeli na kraškem dvorišču Vinakras s pršutarno Kras in vinsko kletjo Vinakras v Sežani. Delavnico o skrivnostih ujemanja kraških mesnin z vrhunskimi vini bo vodil Valentin Bufolin, najboljši sommelier Slovenije in predsednik društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije. Uro pozneje bo prav tam druženje z glasbeno spremljavo glasbenika Boštjana Pertinača. Seveda je pomemben podatek, da je vstop prost. Medtem bo na Gradu Štanjel potekalo ocenjevanje mladih vin pod vodstvom strokovne komisije članov evropskega reda vitezov vina.

V soboto bodo odprte kleti ob Kraški cesti označene z napisom Dan odprtih kleti in bršljanovo vejico. Kleti bodo odprte od 10. do 19. ure in v tem času bo organiziran tudi avtobusni prevoz. Cena celodnevne avtobusne vozovnice (zapestnice) bo en vinski kupon. Dutovska društva vabijo v Dutovlje na tržnico izbranih vin in domačih dobrot na osrednjem vaškem trgu. V Sežani bo martinova tržnica vina na Trgu osvoboditve (pred cerkvijo). V Sežani ste ob 11. uri vabljeni tudi na vodeni ogled vile Mirasasso, botaničnega vrta in vinske kleti Vinakras ter pokušino vin in suhih mesnin. Točno ob 11. uri in 11 minut pa bo na Bunčetovi domačiji v Dutovljah blagoslov mladega vina.

V srednjeveškem mestecu Štanjel poleg pokušine domačih vin, lokalnih jedi, sirov, suhih mesnin in pršuta pripravljajo raznovrstne spremljevalne programe. Martinovo tako lahko doživite na vodenih ogledih, tržnici, ustvarjalnih delavnicah, točno ob 15. uri pa bo tam blagoslov vina s kulturnim programom in podelitvijo nagrad najbolje uvrščenim vinarjem na 4. ocenjevanju vin. Prav takrat vas vabijo tudi na ogled čarobne jame Vilenica, najstarejše turistične jame v Evropi. Ogled traja približno eno uro, organizatorji pa priporočajo udobno športno obutev in oblačila, saj je v jami temperatura manj kot deset stopinj Celzija. Prav tako ob 15. uri ste vabljeni tudi v Pliskovico, kjer ponujajo kozarček mladega vina oziroma vodene degustacije kraških mladih vin. Program vključuje šestkrat po dve degustaciji vin, degustacijo medu, medice in medene sladice, zdravico s kamnosekom, hlebček s kraškim pršutom in zaključek z živo glasbo in pestrim dogajanjem na dvorišču Slamčeve domačije.

Največje javno martinovanje

Martinovanje v Mariboru je največje javno martinovanje v Sloveniji, na katerem se v štajerski prestolnici zbere več kot 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Osrednje dogajanje z veliko martinovo zabavo, tradicionalnim krstom mošta ter stojnicami z mladim vinom in domačo kulinariko poteka na Trgu Leona Štuklja, medtem ko je vinsko-kulinarična ponudba z glasbenim programom Mariborčanom in turistom na voljo tudi na drugih prizoriščih v mestnem jedru. Ob 11. uri in 11 minut se bodo malečniški brači, mariborska vinska kraljica in gospodar najstarejše trte, mariborski župan, sprehodili skozi mestno jedro. Martinove pojedine in vinske pokušine lokalni ponudniki seveda prirejajo tudi na okoliških vinskih cestah.

Dolenjska in Obala

V Semiču bo letošnje martinovanje v znamenju Dnevov evropske kulturne dediščine pod geslom Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici. Od petka do nedelje bodo vsak dan predstavljali različne poklice in spretnosti, v katerih se bodo lahko preizkusili tudi obiskovalci. V soboto dopoldne bo od 9. do 15. ure potekal martinov pohod po obronkih Semiča. V velikem šotoru bodo od popoldneva nastopi raznih glasbenih skupin, točno ob 18. uri pa bodo tam podeljevali priznanja in diplome za najboljše ocenjena vina. Seveda, brez skrbi, tam bo organizirana tudi pokušina vin, lahko pa si boste privoščili tudi martinovo pojedino. V nedeljo bo osrednje dogajanje v Vinoteki Semič, kjer bodo pripravili degustacijo vin, vse tri dni pa bo na ogled razstava gob Gobarskega društva Bela krajina. V Šmarjeti se bodo v soboto ob 8.30 odpravili na martinov pohod proti Vinskim goricam, ob 11. uri bodo iz vinske fontane tekla izbrana lokalna vina, ob 13. uri bodo odprli martinovo tržnico z moštom, kostanjem, izdelki iz medu, popoldne pa bo krst mošta.

Še na kratko o vinskem prazniku na obali – v Marezigah pripravljajo tradicionalno martinjo, ki je vsakič znova odlična priložnost za pokušanje vin istrskih vinarjev in domače kulinarike, martinovanje v Kopru pa običajno pripravijo v šotoru, kjer je poskrbljeno tudi za zabavnoglasbeni program. Različna martinovanja pripravijo tudi po vaseh, prav tako ta dogodek na poseben način zaznamujejo v naši največji kleti Vinakoper.

