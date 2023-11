Potem ko je bil Manchester United v lanski sezoni v angleškem prvenstvu tretji in se je prebil v ligo prvakov ter prekinil šestletno sušo, kar zadeva lovorike, ko je osvojil angleški ligaški pokal, se je zdelo, da se uspešna era pod trenerjem Erikom ten Hagom začenja. A v letošnji je sledil nov padec. Rdeči vragi so v domačem prvenstvu na enajstih tekmah zabeležili že pet porazov in so trenutno na skromnem osmem mestu, v ligi prvakov pa jih čaka krčevit boj za napredovanje v izločilne boje. V skupini A so trenutno na tretjem mestu, točko za Galatasarayem in dve pred Köebenhavnom, pri katerem gostujejo danes.

Avstrijski reprezentant Marcel Sabitzer je drugo polovico lanske sezone kot posojen nogometaš Bayerna preživel pri Manchestru Unitedu in se izkazal, a očitno ne dovolj, da bi ga rdeči vragi odkupili. Poleti je odšel k Borussii iz Dortmunda, še vedno pa se rad spominja časa v Manchestru in mu je hudo, da klubu ne gre dobro. »Okoli Uniteda se dviguje veliko prahu, saj rezultati niso dobri. Pred domačimi navijači so izgubili tekme proti ekipam, ki smo jih lani brez težav premagovali. Potem je tu še nerešena zgodba glede lastnikov. Vidi se, da vse skupaj vpliva na ekipo. Žal mi je igralcev, ki so vsi po vrsti izjemni ljudje in si močno želijo uspehov,« je misli strnil Marcel Sabitzer.

Ob omenjenih težavah je Avstrijec izpostavil še poškodbe. »Casemiro, Luke Shaw in Lisandro Martinez so vodje in stebri ekipe. Erik ten Hag ima zelo podrobne priprave na tekme in številne šablone, ki se jih je treba držati. A če manjka preveč pomembnih igralcev, se stvari med treningi in tekmami izgubijo. Ritem vedno spremenjene enajsterice ni pravi kot tudi ne pripravljenost. V angleškem prvenstvu in ligi prvakov moraš imeti na voljo najboljše posameznike, sicer si nemudoma v težavah. Trenutno je pri Unitedu vse še v zraku. A prepričan sem, da se lahko stvari hitro spremenijo, ko bo trener lahko računal na popolno moštvo,« meni Sabitzer.

Zaradi slabih rezultatov je v nemilost navijačev padel tudi trener Erik ten Hag. Številni menijo, da je potrebna nova menjava, a ima Nizozemec za zdaj popolno zaupanje vodstva kluba. Po mnenju Sabitzerja je to edina pravilna poteza. »Lahko ga prebudite sredi noči, pa vam bo nemudoma razložil principe v igri. Ima bogato nogometno in taktično znanje, veliko in trdo dela ter je perfekcionist. Poleg tega je izredno odkrita oseba. Ko sem igral slabo, mi je pokazal situacije, v katerih se moram izboljšati. To mi je bilo všeč. Pri njem natančno veš, kakšno vlogo imaš v ekipi. Nikoli ni krivil posameznikov. Raje jim je dal prost večer in jih spodbudil, naj se na naslednji tekmi bolj potrudijo. V času pri Unitedu sem se naučil ogromno.« Na tekmi v Manchestru je United Köbenhavn ugnal z 1:0, junaka pa sta bila najbolj kritizirana posameznika v moštvu. Harry Maguire je v 72. minuti dosegel zmagoviti gol, vratar Andre Onana pa je v 97. minuti ubranil enajstmetrovko Jordanu Larssonu. »V Manchestru nismo bili blizu le točki, temveč celo zmagi. Dobili smo potrdilo, da lahko igramo proti takšnemu moštvu. Prepričan sem, da lahko Unitedu pred domačimi navijači zagrenimo življenje,« je odločen trener Köbenhavna Jacob Neestrup.