Tako prisrčno si se podpisal (»Vaš Robi«) pod pismo »Z druge strani« (Dnevnik, 6. novembra), da te bom kar tikal. Prvič zato, ker tudi svoj robotski sesalnik kličem Robi, pa tudi zato, ker sem bil vse do letos potrošnik po tvoji zaslugi poceni Gen-I energije, od poletja 2021 dalje pa tvoj podpornik, saj sem te v mojem Pismu bralca z naslovom »Razrešenci vseh dejavnosti, združite se« v Dnevniku vnaprej posredno pozval k vključitvi v politiko, že dne 16. 8. 2021.

Tudi lani poleti sem te skušal z dobronamerno kritiko spodbuditi iz dremeža, v katerem si bil po naporni predvolilni kampanji, volitvah, sestavljanju vlade in razpisu poleg ostalih tudi nujnega referenduma za povečanje števila ministrstev. Napisal sem Pismo bralca z naslovom »Zastoj v gibanju«, v katerem sem bil, sedaj lahko priznam, preveč neučakan (pozabil sem na tvoje pronicljivo zanašanje na še drugi mandat za uresničitev vseh obljub, ki si jih dal pred volitvami), ko sem mislil, da se bodo obljube z zavzetim strokovnim delom lahko začele uresničevati že po 100 dnevih vladanja.

Priznam, da sem iz tvojega pisma »Z druge strani« v Dnevniku 6. 11. 2023 šele ugotovil, da je treba dati času čas, da sedaj delaš samo toliko, da ne more Janša začeti plesati, glavne izpolnitve obljub bodo pa prišle pravočasno, strokovno, brez vpletanja političnih (so)akterjev, ki so se tako ali tako vrinili v Gibanje Svoboda, samo zato, ker jim zaradi pomanjkanja politične spretnosti ni uspelo na zadnjih volitvah.

Upam, da boš vztrajal do rednih volitev, dopuščam pa tudi možnost predčasnih volitev, do katerih bo prišlo po tvoji odločitvi, saj se znaš modro odločati in boš takrat laže zmanjšal število ministrstev po švicarskem vzoru na sedem, brez napornega prepričevanja sedanjih koalicijskih strank v partnerstvu. Obljubim, da bom med tvojimi prvimi podporniki in volivci, saj je spomin na črne trenutke v letih 2020 do 2022 še preveč živ, da bi te zapustili upokojenci, ki nas je 600.000 minus 2000 Ruparjevih, saj smo poleg ostalih ugodnosti pred kratkim tudi dobili zagotovila za povečanje pokojnin v novembru in decembru in še uskladitev debelih 8 % s 1. januarjem 2024.

Ne poslušaj nergačev in kritikov, ki imajo polna usta slabih namenov, nimajo niti enega konstruktivnega predloga za popravke tvojih eventualnih manjših kiksov, ki to niso ampak, saj oba veva, da ljudje radi iz muhe delajo slona.

Za konec naj ti pa zaupam svojo bojazen in občutek, da si naredil veliko napako v primerih opustitve sodelovanja z ministrico Tatjano Bobnar in nesojenim generalnim direktorjem policije Boštjanom Lindavom, kar ti tudi sam najbolj zamerim. Težko boš opral vse očitano nesnažno ravnanje v teh primerih pred pristojnimi institucijami. S tem priznanjem tvegam, da bom doživel kakšen met preko rame, vsaj navidezno, saj so ti bili verjetno bolj všeč moji predhodni odstavki.

V upanju na spremembe te pozdravljam.

Janez Laibacher, Radlje ob Dravi