Reševalci so v ponedeljek, ko se je že naredila noč, na pomoč poklicali tudi helikopter, ki pa jim zaradi oblakov in močnega vetra tokrat ni mogel priti na pomoč. Sledila je klasična akcija, v kateri so morali reševalci premagati 1500 višinskih metrov, tako da so bili na terenu vso noč. Ekipa petih je zaplezano planinko dosegla malo pred polnočjo. Šesterica za njimi je šla do bivaka pod Kočno, zadaj pa so hodile še dodatne okrepitve iz doline z natrpanimi nahrbtniki. »Nižje so v gorski jami na poti čez Taško naši najbolj izkušeni kolegi zakurili ogenj in od tam koordinirali akcijo po radijski zvezi. Do jutra smo planinko, ki sicer do situacije ni bila primerno kritična in se nevarnosti ni povsem zavedala, po mnogih urah boja z vetrom in temo rešili ter transportirali v dolino k njenemu avtu, nato pa sami odhiteli svojim službam naproti,« so še zapisali gorski reševalci, ki opozarjajo, da v višjih legah vladajo povsem zimske razmere, zato je treba ture prilagoditi zmožnostim in vremenski napovedi, obvezna je tudi primerna oprema.