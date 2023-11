Uvodni dvoboj finala pokala Billie Jean King se je odvil po najlepših slovenskih željah. Slovenska ženska teniška reprezentanca je v Sevilli nadigrala Avstralijo, sedemkratno zmagovalko svetovnega ekipnega prvenstva. Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta bili prepričljivo boljši od svojih tekmic Ajle Tomljanović in Darie Seville. Slovenijo odločilni dvoboj za napredovanje v polfinale, kamor se bodo uvrstile zmagovalke štirih skupin, čaka v petek, ko se bodo pomerile s Kazahstanom, ki bo tekmoval na krilih četrte igralke sveta Jelene Ribakine.

Po številnih organizacijskih nevšečnostih, ki smo jih v dopoldanskem času občutili predvsem poročevalci v Sevilli, se je tekmovalni del svetovne skupine pokala Billie Jean King začel po slovenskih željah. Slovenska reprezentanca je bila na tribuni številna, najprepoznavnejša Slovenka med sponzorji, predsednikom Tenisa Slovenije Andrejem Slaparjem, direktorjem Gregorjem Krušičem in operatorjem iz ozadja Miranom Kraševcem, pa je bila nekdanja zmagovalka Rolanda Garrosa Mima Jaušovec.

Od 0:40 do niza

Kaja Juvan je na novi reprezentančni akciji, svoji največji v karieri, znova pokazala, koliko ji pomenijo dvoboji, v katerih nosi reprezentančni dres. Ljubljančanka se je pomerila proti Ajli Tomljanović, ki se je številni ljubitelji tenisa najbolj spomnijo po lanski zmagi na OP ZDA proti Sereni Williams. Prvi niz je bil borben in precej nervozen, saj sta igralki delali številne neizsiljene napake. Slovenka je svoj izjemen borbeni karakter pokazala v deseti igri, ko je na servis tekmice zaostanek z 0:40 spremenila v dobljeno igro, s katero je dobila prvi niz s 6:4. Medtem ko je slovenski selektor Andrej Kraševec v svojem slogu skakal po igrišču, spodbujal Slovenko, dvigal na noge slovenske navijače, pritiskal na glavno sodnico, se je Slovenija vse bolj približevala krstni zmagi ob zgodovinski uvrstitvi med najboljših dvanajst reprezentanc na svetu. Kaja Juvan je v drugem nizu igrala kot prerojena, njeni udarci so bili vse bolj samozavestni in natančni, Ajla Tomljanović pa je vse manj verjela v svojo zmago.

»Na začetku sem bila precej nervozna, saj smo Slovenci odpri enega največjih teniških dogodkov na svetu. Poleg tega smo pozno izvedeli, da bo za Avstralijo igrala Ajla Tomljanović, na kar nismo računali, tako da sem se morala na hitro pripraviti na dvoboj. Poleg tega sem imela nekaj težav s svetlobo, saj je v dvorani zelo temno. Ves čas sem si govorila, naj bom borbena, in tako premagovala živčnost,« je prve korake opisala Kaja Juvan. »Vesela sem, da sem končno zaključila dvoboj tako, kot sem si želela, saj sem pred tem na azijski turneji zaradi bolezni dva predala. V dvoboju sem zelo uživala in bila samozavestna. Čutila sem, da daljši ko bo dvoboj, bolj bom uživala. Verjamem, da lahko le še napredujem. Z zmago sem dobila veliko zanosa za naprej. Pred odhodom v Sevillo smo napovedovali, da imamo visoke cilje, tu pa dokazujemo, da mislimo resno ter da si zaslužimo mesto med najboljšimi dvanajstimi reprezentancami na svetu.«

Eden najboljših dvobojev

Zmaga Kaje Juvan je dala veter v jadra Tamari Zidanšek, ki je odigrala enega svojih najboljših letošnjih dvobojev in na trdi podlagi nasploh. Konjičanka je z zmago s 6:1, 6:4 proti Darii Seville, ki je do leta 2015 s priimkom Gavrilova igrala pod rusko zastavo, Sloveniji priigrala drugo točko, s katero je Slovenija dosegla prvo zmago na sklepnem turnirju najboljših dvanajstih reprezentanc sveta. Andrej Kraševec je dal med dvojicami priložnost Veroniki Erjavec in Eli Nali Milić, ki sta doživeli reprezentančni krst na igrišču. Slovenki sta bili blizu uspehu, saj sta v prvem nizu zapravili dve žogici za zmago, drugega pa sta dobili v podaljšani igri. V superpodaljšani igri sta Kimberly Birell in Storm Hunter, aktualni številki ena med dvojicami, priigrali Avstraliji točko in ublažili poraz.

»Odigrala sem enega svojih najboljših dvobojev. Na začetku sem se malce lovila, a že po treh igrah našla svojo igro in kaznovala skoraj vse napake tekmice. Ne spomnim se, kdaj sem tako dobro servirala. Tudi mene je presenetila postava Avstralk, saj nisem verjela, da bom igrala proti Darii Seville, njena igra pa mi sicer precej ustreza,« je povedala Tamara Zidanšek. »Lažje mi je bilo, ker je Kaja prvi dvoboj dobila. Igrala je res dobro in z agresivno igro Ajli onemogočila, da bi pridobila samozavest. Ustreza mi, da imamo sedaj dva prosta dneva, tako bo lahko vsaj današnji dan malce bolj sproščen.«

Večni optimist in motivator Andrej Kraševec je priznal, da je izkupiček prvega dne odličen, da pa jim je »uslugo« naredila tudi avstralska selektorica Alicia Molik. »Kaja in Tamara si zaslužita vse čestitke. Poudaril pa bi, da sem zelo ponosen tudi na Elo Nalo in Veroniko, ki sta odigrali odličen dvoboj in bili povsem blizu zmagi celo proti prvi igralki sveta med dvojicami. Resnično verjamem, da še nismo rekli zadnje besede, zato sem še nekoliko bolj optimističen kot pred nastopom v Sevilli,« dviga apetite Andrej Kraševec. x

Pokal BJK v številkah Skupina B, 1. krog: Slovenija – Avstralija 2:1; Juvan – Tomljanović 6:4, 6:1, Zidanšek – Seville 6:1, 6:4, Erjavec, Milić – Birell, Storm 5:7 7:6 (2), 5:10.