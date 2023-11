Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust so v Občini Kamnik takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše, v katerih občani ne morajo živeti oziroma so bile v poplavah porušene.

Hiter odziv strokovnih služb

»Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren, po ogledu lokacij pa so pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije,« so sporočili iz kamniške občine in dodali, da morajo vsak projekt pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. »Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in, da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.«

Trenutno poteka sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 kjer je izvajalec del že odstranili drevje, grmovje in zemljo iz brežine. Izvedenih je več sidrnih lukenj za pasovna sidra. Ko bodo izvedene vse sidrne vrtine, bodo pričeli z montažo zaščitnih nateznih mrež. V preteklem tenu je bila z izvajalcem podpisana pogodba tudi za urgentno sanacijo plazu na naslovu Županje Njive 2A, Kot so sporočili iz občine bodo z deli pričeli v teh dneh, in sicer z odstranitvijo dreves in grmovja z brežine in potem s pričetkom vrtanja lukenj za pasivna sidra. V teku je ponovitev javnega naročila za izdelavo zaščitnega opornega zidu za objektom Stahovica 12a in 13. »V analizo so bili predani tudi vzorci zemljine, kjer so so izvajale sondažne vrtine za potrebe izdelave projektov sanacij plazov. Na plazovih, kjer so potrebne raziskovalne vrtine za potrebe ugotavljanja geomehanske sestave, se bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra pričelo z nadaljevanjem izdelave sondažnih vrtin,« so še povedali.

24-urna straža gasilskih enot

Po zadnjem močnem nalivu ko je Kamniška Bistrica ponovno prestopila bregove v svojem zgornjem toku je potekala tudi evakuacija ljudi iz vasi Bistričica, Županje Njive in Klemenčevo, saj je vasem grozil plaz Blate. K sreči tokrat ni prišlo do poslabšanja stanja, ki bi lahko ogrozilo življenja in premoženje prebivalcev v dolini, je pa potrebna nadaljnja pozornost, še posebej ob ekstremnih vremenskih pojavih. Tudi zato se je na plazu 26. oktobra pričela izvajati tudi 24-urna straža s strani gasilskih enot Gasilske zveze Kamnik. Spremljajo se eventualni premiki in spremembe na samem plazu. Prav tako so v dolino Bistričice za potrebe alarmiranja postavili dve mobilni sireni, ki se nahajata v krajih Bistričica in Okroglo. Minulo soboto je potekalo tudi testiranje slišnosti, ki pa je pokazalo določene slabosti glede pokritosti z obvestilnim signalom. »Civilna zaščita Občine Kamnik je o navedem takoj obvestila pristojne in aktivno pristopila k nadgradnji sistema,« so sporočili in še dodali, da je bila odobrena še tretja mobilna sirena, ki bo montirana v vasi Klemenčevo prav tako pa je bil podan predlog za vgradnjo dodatnih stacionarnih siren za povečanje pokritosti z obvestilnim signalom. V omenjeni vasi se je montirala tudi kamera, s katero se spremlja potok in pretok Blatnice. Izdelan je dokumentacija ureditve tega območja s strani Direkcije RS za vode. Zdaj ta čaka na recenzijo s strani državne komisije. »Skupaj s strokovnjaki si prizadevamo in želimo v najkrajšem možnem času priti do projektov urgentnih sanacij plazov in zagotovitvi, da bodo občani lahko varno živeli na svojih domovih,« so s strani občine podane vzpodbudne besede občankam in občanom.

