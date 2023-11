Portugalski premier Antonio Costa trpi politične posledice dneva policijskih preiskav v svoji rezidenci, na ministrstvih za okolje in infrastrukturo ter v drugih vladnih zgradbah, ki so pod velik vprašaj postavile integriteto njegove socialistične vlade. Policijska preiskava, ki je predčasno zaključila tretji zaporedni mandat Coste na mestu predsednika vlade, se namreč ukvarja s podeljevanjem poslov črpanja litija na severu države in velikih zelenih vodikovih projektov v mestu Sines ob obali Atlantskega oceana.

Med osumljenimi spornih poslov, ki naj bi se podeljevali s pomočjo korupcije, se je znašel sam 62-letni premier Costa iz socialistične stranke. Ta je ob svojem odstopu dejal, da ima čisto vest in da bo sodeloval s preiskovalci, a da v takšnih okoliščinah ne more ostati predsednik vlade.

»Portugalcem želim pogledati v oči in jim povedati, da nisem kriv za noben prekršek ali obsojanja vredno dejanje. Kot vedno popolnoma zaupam v pravico in njeno delovanje. Vendar pa razumem, da dostojanstvo vloge predsednika vlade ni združljivo s kakršnim koli sumom o njegovi integriteti ali lepem vedenju, še manj pa s sumom, da je storil kakršno koli kaznivo dejanje. Zato sem v teh okoliščinah predsedniku republike seveda podal svoj odstop,« je v nagovoru državljanom dejal Costa. Predsednik države Marcelo Rebelode Sousa je njegov odstop sprejel. Še v tem tednu se bo po posvetovanju s strankami odločil, ali bodo socialisti smeli vladati naprej ali pa bodo Portugalci morali oditi na predčasne volitve. Te so sicer že zahtevali v opoziciji.

Costa ni le odstopil kot premier, napovedal je tudi, da se na naslednjih volitvah ne bo več potegoval za ta položaj. Portugalska vlada sicer velja za veliko zagovornico zelenih projektov, ki so se včeraj znašli pod drobnogledom okoli 140 preiskovalcev. Kljub velikemu nasprotovanju lokalnega prebivalstva naj bi v regiji Montalegre na skrajnem severu države začeli črpati litij na največjih nahajališčih litija v Evropi. Okoljski vplivi so pod vprašaj postavljali tudi proizvodnjo zelenega vodika pri mestu Sines ob atlantski obali.

Policija je aretirala pet ljudi, med njimi tudi šefa premierjevega kabineta Vítorja Escário, prav tako so se v priporu znašli nekateri podjetniki. Med osumljenimi nečednih poslov je tudi minister za infrastrukturo Joao Galamba.