Nova afera je konec minulega tedna pretresla Italijo. Tokrat se je, že drugič v kratkem času, na udaru znašla premierka Giorgia Meloni. Sprejela je namreč telefonski klic ruskega komika, ki se je izdajal za predsednika komisije Afriške unije. Tega ni storil prvič. V pogovor mu je uspelo zvabiti kar nekaj pomembnih osebnosti, od Henryja Kissingerja do Angele Merkel in pred kratkim francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Tokrat je prelisičil birokratsko strukturo predsedstva italijanske vlade in navezal stik z Giorgio Meloni. Z njo se je Lexus, to je psevdonim ruskega komika Alekseja Stolarova, pogovarjal pol ure. Kot je kasneje izjavil, se Melonijeva sploh ni zavedala, da gre za potegavščino, niti ni zaznala ruskega naglasa v sogovornikovi angleščini. Prav tako se ni čudila, da pogovor ni potekal v francoščini, ki je uradni jezik Afriške unije.

Ko je bil del intervjuja, vsega 15 minut, objavljen na kanadskem portalu in nato na eni od ruskih televizij, je v Rimu završalo. Problema sta bila pravzaprav dva. Prvi, birokratsko-politični, je, kako je namišljenemu afriškemu diplomatu uspelo preslepiti diplomatsko strukturo predsedstva vlade. Novinarji in politiki opozicije se sprašujejo, kako je mogoče, da se nekdo z izmišljenim imenom poveže s premierko, ne da bi diplomati preverili, kdo je sogovornik. Navsezadnje ima Italija pri Afriški uniji svoje diplomatsko predstavništvo. Opozicija je zato zahtevala razpravo parlamentarnega odbora za nadzor varnostnih služb. Seveda je takoj odstopil vodja diplomatske službe pri predsedstvu vlade Francesco Talò, izkušeni diplomat, nekdanji veleposlanik v Izraelu in vodja misije pri Natu, ki pri zadevi sicer ni imel nič, je pa tik pred upokojitvijo.

Pri Ukrajini se je Melonijeva razgovorila

Ampak to ni vse. Obstaja še drug problem, ki je izrazito politične narave. Giorgia Meloni se je po telefonu pogovarjala pol ure, ruska televizija pa je objavila samo drugo polovico pogovora. Na vprašanje, zakaj, je Lexus v intervjuju za zasebno italijansko televizijo La 7 pojasnil, da je prva polovica zadevala Afriko. Kajti če se je izdajal za afriškega politika, je pač moral govoriti o Afriki. V drugem delu je prešel k Evropi, konkretno Ukrajini, in tu se je Melonijeva razgovorila. Ko se je pritoževala zaradi beguncev, je Macrona obtožila, da se za problem sploh ne zanima in sploh ne odgovarja na telefonske klice. Glede Ukrajine je govorila še o »utrujenosti« zaradi dolgotrajne vojne. Med drugim je dejala, da so potrebna pogajanja in da bo treba najti rešitev, »sprejemljivo za obe strani«. Dodala je, da ima o tem svoje mnenje, ki ga bo pojasnila, ko bo čas za to. Skratka, besede, ki jih je izrekla premierka, so v kričečem nasprotju z uradnimi stališči, ki jih Melonijeva poudarja v parlamentu in na mednarodnih forumih: odločna obsodba Rusije kot agresorja in brezpogojna pomoč Ukrajini.

Opozicija je že zahtevala, da premierka parlamentu poroča o teh stališčih. A njeni privrženci se izgovarjajo in trdijo, da se je od vsega začetka zavedala, da gre za potegavščino. Neverjetna teza, sploh glede na dejstvo, da se je pogovarjala pol ure. Dodajajo, da je ruski komik dosegel tudi Macrona. Res je, ampak Macron je v pogovoru birokratsko navajal uradna stališča Francije.

To je že druga afera Melonijeve v zadnjem času. Pred nekaj dnevi je na družbenih omrežjih objavila novico, da je njena zgodba z Andreo Giambrunom končana. Skupaj sta živela več let, imata sedemletno hčerko. Giambruno je novinar pri eni izmed Berlusconijevih televizijskih mrež. Kamera ga je ujela, ko je izustil nekaj opolzkih opazk na račun deklet. Konec ljubezenske zgodbe, torej. In verjetno tudi konec Giambrunove kariere. Navsezadnje ni bil dovolj pazljiv. Če si partner predsednice vlade, ne moreš biti televizijski novinar, še zlasti pa moraš paziti, kaj govoriš. Italijanski mediji na primer opozarjajo, da nihče ni vedel, kdo sta bila in kaj sta počela zakonca Margaret Thatcher in Angele Merkel. Vsekakor se v javnosti nista izpostavljala.