»Naloge predsednika vlade niso združljive s kakršnim koli dvomom v mojo integriteto. V teh okoliščinah sem odstop ponudil predsedniku republike, ki ga bo moral zdaj uradno sprejeti,« je sporočil Antonio Costa. Kmalu za tem je predsednik države Marcel Rebel de Sousa njegov odstop tudi sprejel in za sredo sklical sestanek s parlamentarnimi strankami na temo predčasnih volitev.

V izjavi državnega tožilstva je navedeno, da so osumljenci, zaslišani med preiskavo, pogosto omenjali »ime in avtoriteto« predsednika vlade. V luči tega je v teku tudi ločena preiskava, ki se med drugim osredotoča na Costo. Tožilstvo je izjavo objavilo po vrsti hišnih preiskav, med drugim na ministrstvih za okolje in infrastrukturo ter v kabinetu predsednika vlade.

Po navedbah lokalnih medijev se je Costa kmalu po začetku preiskav sestal s portugalskim predsednikom. Ko je zapustil predsedniško palačo, pa je javna radiotelevizija RTP poročala, da je predsednik opravil klic s portugalsko generalno tožilko Lucilio Gago.

Sporno ravnanje s koncesijami za pridobivanje litija

Preiskava se sicer osredotoča na sporno ravnanje s koncesijami za pridobivanje litija ter na projekt za proizvodnjo vodika in podatkovni center, ki naj bi ju podjetje Start Campus zgradilo v mestu Sines. Projekt naj bi se financiral z več milijardami evrov evropskih sredstev.

Policija je doslej po navedbah tožilstva pridržala vodjo kabineta predsednika vlade Vitorja Escario, po poročanju lokalnih medijev pa tudi njegovega svetovalca Dioga Lacerdo in župana mesta Sines Nuna Mascarenhasa, poroča bruseljski portal Politico.

Tožilstvo je v okviru preiskave obtožilo tudi predsednika izvršnega odbora portugalske agencije za varstvo okolja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.