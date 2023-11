#video Alkoholne ključavnice preprečujejo »tempirane bombe« na cesti

Dobre prakse več evropskih držav, ki alkoholne ključavnice za povratnike v vožnji v opitem stanju poznajo že dolga leta, potrjujejo tezo, da so prav te ključ do zmanjšanja vožnje pod vplivom alkohola in posledično znižanje števila smrtnih žrtev na cestah. Sprva bi jih bilo smiselno uvesti vsaj za poklicne voznike, avtobusarje, tovornjakarje, prevoznike otrok, sčasoma še na širšo populacijo. Sicer pa bodo vsa nova vozila na evropskem trgu po letu 2024 že serijsko omogočala namestitev te tehnične rešitve.