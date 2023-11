Kot so zapisali v sporočilu, objavljenem na vladnih spletnih straneh, bodo omenjenih 20 milijonov evrov v prihodnjem letu oz. 34 milijonov evrov leto zatem prejele zaradi rasti stroškov dela v javnih zavodih. Občine pa bodo ta sredstva dobile v različnih zneskih.

Sicer se bodo v prihodnjih mesecih po napovedih začeli pogovori o prenovi zakona o financiranju občin. Vlada pa ima, kot so navedli, potrebe občin v mislih tudi pri pripravi zakona o obnovi po nedavnih uničujočih poplavah.

https://www.dnevnik.si/1043035255/slovenija/povprecnina-golobov-vrabec-podhranjenim-obcinam

Dogovor so poleg ministra Boštjančiča, ki začasno opravlja tudi vlogo ministra za javno upravo, podpisali še Peter Dermol iz Združenja mestnih občin Slovenije, Vladimir Prebilič iz Skupnosti občin Slovenije in Robert Smrdelj iz Združenja občin Slovenije.

Na vladni strani so ob tem zapisali, da je dogovor sledil daljšim in konstruktivnim pogovorom predstavnikom ministrstev za finance in za javno upravo ter občinskih združenj. »Vlada je prisluhnila argumentom občin, slednje pa so razumele javnofinančne omejitve države v trenutnih razmerah, ki jih zaznamujeta sanacija škode in obnova po avgustovskih poplavah,« so navedli.