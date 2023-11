Čeprav so bili nadzorniki Družbe za avtoceste (Dars) še pred prazniki pripravljeni kriti hrbet zdaj odstopljenemu predsedniku uprave Valentinu Hajdinjaku, pa se je to v zadnjih dneh spremenilo. »Menjava je bila nenavadna,« je včeraj strnil Hajdinjak in postregel z očitki o zakulisnem dogovarjanju o njegovi zamenjavi, za katerimi naj bi stal predsednik nadzornega sveta Andrej Šušteršič in v začetku leta imenovani člani uprave, to so pravkar imenovan začasni predsednik uprave Darsa David Skornšek, Andrej Ribič in Lidija Kegljevič Zagorc. »Prihajalo je do čudnih praks,« je rekel Hajdinjak in zatrdil, da se »predsednik nadzornega sveta in nekateri člani uprave meni za hrbtom dobivajo v okrepčevalnici v Zbiljah in se pogovarjajo o moji zamenjavi. To zame ni transparentno korporacijsko delovanje,« je rekel.

Sestanek v gostilni Stan

Do »medijskega konstrukta« zoper njega naj bi prišlo, ker se ni želel podrediti pritiskom, je prepričan. »Letos mi je bilo večkrat namignjeno, da bi bilo dobro, če bi se umaknil in ker tega nisem storil, je očitno prišlo do medijskega konstrukta zoper mene,« je dejal. Kdo mu je to namigoval, ni želel razkriti. Znova je poudaril, da se ni dobil ne z Rokom Snežičem ne z Gašperjem Bedenčičem, da ni prejel podkupnine, da ni prišlo do nobenega dogovorjenega posla ali drugega netransparentnega dejanja, kar bo, je prepričan, pokazala tudi forenzična preiskava, ki poteka. »Bojim pa se, da je bil cilj tistih, ki so sproducirali ta medijski konstrukt, da se po mojem odhodu zadeve na Darsu spremenijo in da Dars ponovno postane plen različnih interesov,« je še dejal odstopljeni predsednik uprave, ki iz Darsa odhaja brez odpravnine.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Šušteršič je za Dnevnik potrdil sestanek v gostilni Stan v Medvodah in dejal, da so se dobili tam zaradi logističnih razlogov, ker je sam prihajal iz Kranja, ostali pa iz Ljubljane. Pojasnil je, da je bila tema sestanka priprava poročila za SDH glede domnevno spornih poslov, o katerih so v zadnjih tednih poročali mediji. »Kot predsednik nadzornega sveta sem odgovoren za usklajevanje teh stvari in poročanje lastniku. Lahko se dobim z enim, dvema ali tremi člani uprave. S komer smatram, da je potrebno. V tem sestanku ni bilo nobene konspirativnosti, nobenega konstrukta,« je zatrdil in dodal, da Hajdinjak na sestanek ni bil vabljen, saj očitki, ki so jih razkrili v Tarči, zadevajo tudi njega. Povedal je še, da je v ponedeljek o sestanku naredil uradni zaznamek in obvestil tudi ostale člane nadzornega sveta ter Darsovo službo za skladnost poslovanja in integriteto, ki v tem ni videla nič spornega.

Očitki

Nadzorniki naj bi v minulih dneh vendarle zbrali dovolj obremenjujočega gradiva in Hajdinjaka na ponedeljkovi seji nadzornega sveta stisnili v kot. Kot je povedal Šušteršič je prav oddaja Tarča odstrla nova dejstva o vprašljivem dogajanju. »S tem smo na seji nadzornega sveta seznanili gospoda Hajdinjaka. Potem je podal odstopno izjavo. Nikoli pa mu nisem rekel, naj odstopi,« je zatrdil Šušteršič.

Če ne bi odstopil sam, naj bi ga razrešili krivdno, sta včeraj potrdila tako Šušteršič kot Hajdinjak, ki pa je to opisal kot »golo izsiljevanje«. Med najbolj obremenjujočimi tako niso bili očitki o medijsko izpostavljenem dogovarjanju za posel avtovleke, kjer naj bi provizijo po poročanju 24ur prejemal Rok Snežič, pač pa očitki o domnevnem dogovarjanju za prirejanje nikoli objavljenega razpisa za dobavo specialnih strojev, pri katerih naj bi sodeloval sicer razmeroma neznani poslovnež, lastnik podjetij GB Sport in RGG Investicije Gašper Bedenčič. Ta naj bi letos zgodaj spomladi v imenu NSi v zameno za prirejanje razpisnih pogojev zahteval petodstotno provizijo od direktorja Autocommerca Rasta Oderlapa, so razkrili v oddaji Tarča. Bedenčič naj bi pred pred okoli pol leta prišel v Oderlapovo pisarno in mu ponudil, da lahko uredi prilagoditev razpisnih pogojev za načrtovan razpis za dobavo specialnih strojev, tako da bodo ustrezali Autocommercu, ki bi nazadnje dobil posel. Oderlap je o vsem tem obvestil vrh Darsa, kjer so mu predlagali prijavo pristojnim organom.

»Takoj, ko sem dobil klic od direktorja Autocommerca (Oderlapa, op.a.), sem mu dejal, da g. Bedenčiča ne poznam, da ne prihaja v mojem imenu ali v imenu Darsa, naj ga postavi pred vrata in pokliče policijo. Potem sem o tem seznanil vodjo službe za korporativno varnost na Darsu in ji naročil, naj ukrepa v skladu s svojimi pooblastili,« je rekel Hajdinjak. Ne glede na to, pa naj bi nadzornike zmotilo, da Hajdinjak dogodka ni prijavil Darsovi službi za skladnost poslovanja oziroma policiji. Hajdinjak je pojasnil, da je imel Dars v tistem obdobju obe omenjeni službi, pri čemer je bila po njegovih navedbah služba za korporativno varnost pooblaščena, da izvaja notranje preiskave in pripravlja prijave pristojnim organom. Ta služba danes ne obstaja več.

Benedečič, ki je sicer leta 2006 na listi SDS kandidiral na lokalnih volitvah in je bil večkrat v stiku z glavnim tajnikom Nsi Robertom Ilcem, je opisane očitke za Tarčo zanikal.

Tonin o političnem dogovarjanju

Predsednik NSi Matej Tonin je očitke pred dnevi označil za zaskrbljujoče in dodal: »Če boste kadar koli našli ali dobili člana NSi, ki je prejemal kakšno koli provizijo ali podkupnino, mi sporočite, lastnoročno bom predlagal njegovo izključitev.« Ker so prav Dars, na čelu katerega je do nedavnega sedel član NSi, obremenili očitki o podkupovanju, v katerega naj bi bili vpleteni tako stranka NSi kot tudi SDS (razpis avtovleka), je v minulih dneh Tonin članom stranke poslal pismo, v katerem je vsa medijska razkritja o domnevni povezanosti NSi in SDS s sumi podkupovanja, kartelnega dogovarjanja in prirejanja javnih razpisov na Darsu zavrnil. »To, kar gledamo, je pač cena samostojne NSi,« je navedel Tonin in v nadaljevanju pisal o »zakulisnemu sodelovanju med Svobodo in SDS«. »Glede na to, da so se stara leva omrežja že odpovedala Robertu Golobu in ob dejstvu, da SD in Levica vedno bolj odkrito iščeta priložnost, da skočita s potapljajoče vladne ladje, je Janez Janša praktično še edini, ki ostane Robertu Golobu pred dokončnim potopom,« je članom sporočil Tonin ter dodal, da bo čas pokazal, ali je to sodelovanje tudi priprava terena za sklenitev velike koalicije med premierjem Robertom Golobom in prvakom SDS Janezom Janšo.

V SDS in Gibanju Svoboda so njegove navedbe v minulih dneh zavrnili.