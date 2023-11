Žižek, hlapec, režim

Ne le na pročelju Centra Rog, grafiti so se pojavili tudi na fasadi Cukrarne. V zadnjem mesecu kar dva, enega so že zbrisali, drugi, ki se je pojavil pred dnevi in Slavoju Žižku očita režimskost, na odstranjevanje še čaka. Kot so pojasnili v galeriji, do sedaj »nismo imeli težav z grafiti, ti so se pričeli pojavljati v zadnjem mesecu, kar nas izredno žalosti. Upamo, da teh primerov v prihodnje ne bo več.« Čiščenje fasade poteka v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, zato natančnih podatkov o stroških nimajo, »gotovo pa bo kar nekaj dodatnih stroškov tudi s ponovnim beljenjem fasade, saj se ob čiščenju ta uničuje.«