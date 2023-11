Pouk v šoli zdaj torej poteka nemoteno. »Veseli nas, da smo skupaj s pomočjo Gorenjske banke odpravili nastalo škodo in omogočili, da učenci ponovno nemoteno obiskujejo pouk. Znova se počutimo varno in pripravljeni na nova raziskovanja,« pravi ravnatelj Simon Dražič.

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, je ob tem povedal, da so v Gorenjski banki zelo pozorni na potrebe lokalne skupnosti in da so se zato odločili priskočiti na pomoč in prispevati za čim prejšnjo obnovo. Banka je že prej z donacijo v enakem znesku pomagala tudi pri obnovi vrtca v Mengšu.