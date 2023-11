»Na posvetu smo iskali konsenzualne rešitve,« je poudaril predsednik vlade Robert Golob. Predvsem zato, ker zamišljen zakon pomembno posega v obstoječo zakonodajo in obstoječe pravice tako ljudi kot tudi gospodarstva in lokalnih skupnosti.

Posvet ga je navdal z optimizmom, je zatrdil Golob. Odzivi opozicijskih prvakov so sicer zatem razkrili, da soglasja še ni dosegel. Janez Janša (SDS) in Matej Tonin (NSi) se med drugim nista strinjala z načrtom, po katerem bi država pridobila dodatne vire za financiranje obnove tudi z začasnim dodatnim obdavčenjem podjetij.

»Če bi ravnali v skladu z obstoječo zakonodajo, se marsikdo ne bi mogel postaviti na noge,« je zamišljene rešitve zagovarjal Golob. »Zato smo pomembno povečali pravice vseh tistih, ki so bili v poplavah prizadeti, in to povečanje pravic potegne za sabo tudi potrebe po dodatnih finančnih virih.«

NSi nasprotuje zvišanju davka od dohodkov pravnih oseb

Ta denar se bo zbiral v posebnem proračunskem skladu. Poleg proračunskega financiranja, podprtega tudi z evropskimi sredstvi, in prejemkov od donacij ter solidarnostnih sobot so predvideni nekateri dodatni začasni fiskalni viri. Predviden je davek na bilančno vsoto bank v višini 0,2 odstotka (ob zgornji omejitvi 30 odstotkov dobička iz rednega poslovanja) in na del dobička Slovenskega državnega holdinga. Osnutek vsebuje tudi začasno petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov.

»Zbrali bomo dovolj denarja in ne bomo negativno vplivali na delovno aktivnost gospodarskih subjektov,« je prepričan Golob. Izpostavil je, da se bodo prilivi iz dodatnih davčnih bremen stekali v proračun šele leta 2025. »Dodatnemu obdavčenju gospodarstva nasprotujemo, to je lahko škodljivo,« je vztrajal Tonin. »Davčna bremena bi morali zmanjšati.« Če bodo ta določila ostala v zakonu, ga NSI ne bo podprla.

»Glavni pomislek se nanaša na zagotavljanje sredstev,« je dejal tudi predsednik SDS Janez Janša. »Vprašanje je, kakšni bodo leta 2025 ti dodatni finančni viri, glede na to, da se gospodarstvo ohlaja in da beležimo padec gospodarske rasti. Mi bi ubrali drugačen pristop in bi zagotovili dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu, zato da bi bil padec čim manjši ali da bi celo obrnili krivuljo.« Janša se je tudi vprašal, zakaj vlada ni razmišljala o dodatni obdavčitvi nekaterih drugih finančnih institucij, denimo zavarovalnic.

Spomnimo: v Slovenskem državnem holdingu (SDH) se strinjajo z namero vlade, da tudi sami prispevajo v poseben sklad za obnovo po avgustovskih poplavah in zemeljskih plazovih. Po oceni uprave bi lahko v prihodnjem letu izplačali 100 milijonov evrov. Gospodarska zbornica Slovenije zvišanju davkov nasprotuje. Predlog je označila kot hud udarec za celotno gospodarstvo, »še posebej za tisti del, ki že mesece opozarja na padanje naročil«.

Osnutek zakona vsebuje vrsto ukrepov za krajšanje rokov z namenom pospešitev umeščanja v prostor in začetka gradnje. Podajanje mnenja in projektnih pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja za državno infrastrukturo na razvojnih projektih skrajšuje na 15 dni, gradbeno dovoljenje mora biti izdano najkasneje v mesecu dni, če se bo gradila državna infrastruktura na razvojnih projektih, ki so v interesu tako države kot prizadete regije. Za Mateja Tonina so predlagane rešitve nezadostne. »Če pristojni organ ne izda mnenja v roku, bi se molk organa moral smatrati kot podano pozitivno soglasje. S tem bi bistveno pospešili obnovo,« je bil prepričan Tonin.

Zakon bi moral izboljšati urejanje vodotokov

Po njegovem prepričanju bi moral zakon bistveno bolje nagovoriti urejanje vodotokov. To mora biti občinska pristojnost, tega se ne da urejati iz Ljubljane, je dodal Janša. Zanj je primer dobre prakse sanacija v Železnikih, ki jo je usmerjala občina. Golob je zatem napovedal ustrezno dopolnitev zakonskega osnutka, ki bo bolje dorekel pristojnosti občin. »Na današnjem sestanku se je to izkazalo kot pomembno,« je dodal.

Soglasja premier ni dočakal niti pri vprašanju nadzora nad proračunskim skladom. Golob bi uvedel dodatni strokovni nadzor, »ker želimo, da bo poraba povsem transparentna«. Janša se zavzema za to, da bi porabo nadzorovalo izključno Računsko sodišče. Prav tako se prvak SDS zavzema za to, da bi se iz zakona črtalo člen o tretji razvojni osi, ki jo določa kot absolutno prednosten razvojni in cestno-infrastrukturni projekt, ki bo zagotovil ustrezno povezanost koroške regije z ostalimi središči v državi.

»Ti členi znižujejo vsebinsko raven, so zanj nepomembni in vanj ne sodijo,« je prepričan.

Jani Prednik (SD) verjame v smotrnost omembe tretje razvojni osi. »Med ljudi se vedno vnaša dvom, da tretja razvojna os ni prioriteta. Tudi ta člen sporoča, da to ne drži,« je poudaril.

Vlada bo do konca tedna sprejemala pripombe socialnih partnerjev, parlamentarnih strank in zainteresirane javnosti. Gradivo bodo nato do 20. novembra pripravili za obravnavo na vladi in zatem še v državnem zboru.

Zakonsko določeni ukrepi bi veljali do 31. decembra 2028, in sicer za območja, ki so bila prizadeta zaradi avgustovskih poplav in plazov, v primeru protipoplavnih ukrepov pa bi veljala tudi za območja, za katera se utemeljeno pričakuje, da bodo v prihodnosti lahko prizadeta ali ogrožena zaradi poplav in plazov.