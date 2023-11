51-letna iranska borka za pravice žensk, ki je zaprta v zloglasnem teheranskem zaporu Evin, je oktobra prejela Nobelovo nagrado za mir za boj proti zatiranju žensk v Iranu.

»Narges Mohamadi je danes prek sporočila iz zapora Evin svojo družino obvestila, da je pred nekaj urami začela gladovno stavkati,« je v izjavi v ponedeljek na Instagramu zapisala njena družina, ob tem pa izrazila zaskrbljenost zaradi njenega fizičnega stanja in zdravja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti zavrnile premestitev v bolnišnico

Organizacija, ki vodi kampanjo za osvoboditev Narges Mohamadi, pa je sporočila, da Mohamadi in njen odvetnik že tedne zahtevata njeno premestitev v specializirano bolnišnico za srce in pljuča zunaj zapora, kar pa so zaporniške oblasti zavrnile.

Predsednica norveškega odbora za Nobelovo nagrado Berit Reiss-Andersen je v izjavi podpore Mohamadi dejala, da je odbor »globoko zaskrbljen« zaradi zdravja letošnje dobitnice nagrade.

»Zahteva, da morajo zapornice nositi hidžab, da bi bile hospitalizirane, je nehumana in moralno nesprejemljiva,« je dejala in v imenu odbora pozvala iranske oblasti, naj Mohamadi in drugim zapornicam zagotovijo potrebno medicinsko pomoč.

Mednarodno združenje pisateljev Pen International pa je sporočilo, da je »resno zaskrbljeno« zaradi zdravstvenega stanja Mohamadi ter iranske oblasti pozvale, naj jo »nemudoma« izpustijo in premestijo v bolnišnico na zdravljenje, še poroča AFP.