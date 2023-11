Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je po uvodni zmagi prvega dvoboja svetovne skupine pokala Billie Jean King proti Avstraliji, večkratni zmagovalki tekmovanja, dala s svojo igro in pristopom veter v jadra Tamari Zidanšek. Konjičanka je z zmago s 6:1, 6:4 proti Darii Seville Sloveniji priigrala drugo točko, s katero je Slovenija dosegla prvo zmago na sklepnem turnirju najboljših dvanajstih reprezentanc sveta. V drugem dvoboju skupinskega dela se bo v petek pomerila s Kazahstanom.

Tamara Zidanšek je proti najboljši avstralski igralki Darii Seville v prvi igri rešila šest žogic tekmice za odvzem servisa, v tretji se mučila na svoj začetni udarec, v nadaljevanju pa je bila njena igra vse bolj uglašena. Prvi niz je dobila s 6:1. Medtem ko je Kaja Juvan na tiskovni konferenci odgovarjala avstralskim novinarjem o virusu slovenskega tenisa, ki se je razširil po vsem svetu, je Tamara Zidanšek na osrednjem igrišču dobivala igro za igro ter z zmago s 6:4 popeljala Slovenijo do uvodne zmage v skupini, ki dviga apetite celo po uvrstitvi v polfinale svetovnega ekipnega prvenstva v ženskem tenisu. V drugem nizu se je Avstralka, ki je do leta 2015 s priimkom Gavrilova igrala pod rusko zastavo, po zaostanku z 1:4 Slovenki približala na 3:4, a je Tamara Zidanšek vendarle obdržala visok nivo koncentracije in igre za novi slovenski mejnik.

V slovenskem dresu znova kot prerojena

Po številnih organizacijskih nevšečnostih, ki smo jih v dopoldanskem času občutili predvsem poročevalci v Sevilli, se je tekmovalni del svetovne skupine pokala Billie Jean King začel po slovenskih željah. Slovenska reprezentanca je bila na tribuni številčna, najprepoznavnejša Slovenka med sponzorji, predsednikom Tenisa Slovenije Andrejem Slaparjem, direktorjem Gregorjem Krušičem in operaterjem iz ozadja Miranom Kraševcem pa je bila nekdanja zmagovalka Rolanda Garrosa Mima Jaušovec. Slovenska reprezentanca je imela imela na tribuni osrednjega igrišča številčno podporo, medtem ko so za Avstralke najbolj navijali sevillski šolarji.

Kaja Juvan je na novi reprezentančni akciji, njeni največji v karieri, znova pokazala, koliko ji pomenijo dvoboji, v katerem nosi reprezentančni dres. Ljubljančanka se je pomerila proti Ajli Tomljanović, ki se jo številni ljubitelji tenisa najbolj spomnijo po lanski zmagi na OP ZDA proti Sereni Williams. Prvi niz je bil borben in precej nervozen, saj sta igralki delali številne neizsiljene napake. Kaja Juvan je sicer povedla z 2:0, a je tekmica z izenačenjem vendarle pokazala, da je srčna borka. Slovenka je svoj izjemni borbeni karakter pokazala predvsem v deseti igri, ko je na servis tekmice zaostanek z 0:40 spremenila v dobljeno igro, s katero je dobila prvi niz s 6:4.

Medtem ko je slovenski selektor Andrej Kraševec v svojem slogu skakal po igrišču, bodril Slovenko, dvigal na noge slovenske navijače, pritiskal na glavno sodnico, se je Slovenija vse bolj približevala krstni zmagi ob zgodovinski uvrstitvi med najboljših dvanajst reprezentanc na svetu. Kaja Juvan je v drugem nizu igrala kot prerojene, njeni udarci so bili vse bolj samozavestni in natančni, Alja Tomljanović pa kje vse manj verjela v svojo zmago. Kaja Juvan je tekmici dvakrat odvzela začetni udarec ter Sloveniji priigrala pomembno točko v boju z eno najuspešnejših reprezentanc v zgodovini pokala Billie Jean King.

Daljši, ko je bil dvoboj, bolje se je počutila

»Na začetku sem bila precej nervozna, saj smo Slovenci otvorili enega največjih teniških dogodkov na svetu. Poleg tega smo pozno izvedeli, da bo za Avstralijo igrala Alja Tomljanović, na kar nismo računali, tako da sem se morala na hitro pripraviti na dvoboj. Poleg tega sem imela nekaj težav s svetlobo, saj je v dvorani zelo temno. Ves čas sem si govorila, naj bom borbena in tako premagovala živčnost,« je prve korake opisala Kaja Juvan. »Vesela sem, da sem končno zaključila en dvoboj tako, kot sem si želela, saj sem pred tem na azijski turneji zaradi bolezni dva predala. V dvoboju sem zelo uživala in bila samozavestna. Čutila sem, da daljši, ko bo dvoboj, bolj bom uživala. Verjamem, da lahko le še napredujem. Z zmago sem dobila veliko zanosa za naprej. Pred odhodom v Sevillo smo napovedovali, da imamo visoke cilje, tu pa dokazujemo, da mislimo resno ter da si zaslužimo mesto med najboljšimi dvanajstimi reprezentancami na svetu.«

»V prvem nizu sem imela številne priložnosti, ki jih nisem izkoristila. Dvoboj bi se lahko obrnil tudi drugače,« je bila po porazu slabe volje Ajla Tomljanović. »V drugem nizu sem želela na hitro vse obrniti v svojo prid. Žal se je izteklo drugače in moja igra se je sesula. Pozitivnega je le to, da se po poškodbi kolena spet počutim bolje ter da potrebujem dvoboje, da se znova vrnem med najboljše igralke sveta,« je zaključila Avstralka hrvaških korenin.

V nadaljevanju tekmovalnega dne bo sledila še tekma dvojic.