»Bojim se, da je bil načrt tistih, ki so zgodbo dali v medije, da Dars postane plen interesov,« je prepričan Hajdinjak. O imenih ni želel govoriti. »Obsojam čudne prakse, ki so se jih v zadnjem času šli predsednik nadzornega sveta in nekateri drugi člani uprave, ki nimajo veze z modernim korporacijskim upravljanjem.«

Povedal je, da se ni dobil z Rokom Snežičem ali Gašperjem Bedenčičem. Zagotovil je tudi, da ni prejel podkupnine in da ni prišlo do nobenega nezakonitega dejanja.

Prepričan je, da je bil napad nanj del medijskega konstrukta. Grožnja s krivndo razrešitvijo, pa da je bila golo izsiljevanje. »Menjava je bila nenavadna. Če predsednik nadzornega sveta reče, da upravi zaupa in dela dobro, potem pa se vse spremeni, je čudno. Pokazalo se je tudi, da mene ni bilo pri vseh obtožbah, ki so se pojavljale v prispevkih v medijih.« Povedal je še, da uprava ni sodelovala na delu seje, ko so nadzorniki razpravljali o krivdni razrešitvi.

Ponosen je na številne dosežke, ki so jih dosegli v njegovem času na čelu Darsa. Ob letošnji menjavi uprave je ostal v Darsu, ker je bil prepričan, da se bo z novimi člani dalo delati dobro. Je pa opozoril, da mu je bilo nato večkrat namigovano, naj se umakne. »Ker ni več zaupanja in so se dogajale čudne prakse, sem se odločil odstopiti. Brez odpravnine,« je povedal Hajdinjak. Prepričanj je, da bi bila krivdna razrešitev na sodišču dokazana kot nezakonita. Vztrajal je tudi, da nikdar ni pogojeval mesta predsednika uprave Darsa s stališči stranke NSi.

SDH pričakuje poročilo Darsa o ukrepih

Slovenski državni holding (SDH) do srede pričakuje poročilo nadzornega sveta in uprave Darsa o izvajanju vseh ukrepov v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi. V petek se bo nato uprava SDH ločeno sestala s predstavniki obeh organov Darsa, so danes sporočili iz SDH, kjer pa odstopa Valentina Hajdinjaka s čela Darsa ne komentirajo.

Na petkovih ločenih sestankih SDH z upravo in nadzornim svetom Darsa bodo podrobneje pojasnili že izvedene in načrtovane aktivnosti Darsa, povezane z oktobrskim razkritjem POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke.

Zadevo je v ponedeljek obravnaval nadzorni svet Darsa, ki je sprejel vsebino poročila svojih aktivnosti. SDH je namreč Dars po razkritju domnevnih nepravilnosti pozval k več ukrepom, naložil mu je tudi redno poročanje o aktivnostih. Nadzorniki Darsa so sprejeli tudi sklep o izvedbi forenzične revizije določenih poslov družbe.

Razkritje POP TV je medtem s čela Darsa odneslo Valentina Hajdinjaka, ki je v ponedeljek s položaja odstopil sam. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo nekateri mediji, naj bi bili na mizi samo dve možnosti - ali odstopi sam ali pa ga nadzorniki razrešijo krivdno.

V SDH so danes poudarili, da kadrovskih zadev oziroma odločitev Darsa ne morejo komentirati. »Tako nadzorni svet kot tudi uprava sta avtonomna organa, ki samostojno in neodvisno sprejemata svoje odločitve,« so navedli.

Predsednik nadzornega sveta Darsa Andrej Šušteršič je medtem v ponedeljek za Odmeve na TV Slovenija pojasnil, da je Hajdinjak »podal odstopno izjavo z namenom, da ne bo Dars talec medijskih objav«. Hajdinjak, ki naj bi po poročanju nekaterih medijev danes pojasnil svoj odstop, naj bi se poslovil brez odpravnine.

Še konec oktobra je Šušteršič zagotavljal, da uprava Darsa v trenutno sestavi deluje dobro, domnevne nepravilnosti, ki jih bodo pregledali pristojni organi, pa da so se dogajale v prejšnjih sestavah vodstva. Zatrdil je še, da ni razlogov za krivdno razrešitev Hajdinjaka.

Tudi Hajdinjak je po objavi novinarskih prispevkov kategorično zanikal vpletenost v domnevno podkupovanje in kartelno dogovarjanje v družbi.