Redni božični znamki nosita črkovni nominali B (0,98 evra) in C (1,57 evra) in prikazujeta Kristusovo rojstvo (avtorica Maja Tomažič) in kolednike (avtor Luka Seme), novoletni s črkovnima nominalama A (0,69 evra) in C pa simbol sreče (avtorica Anka Iskra) in novoletno jelko (avtorstvo: zadruga.traparij). Izšle bodo v polah po 50 primerkov (velikost: 23,76 x 30,80) in zvežčkih po 12 primerkov (velikost: 26 x 35 mm), na voljo bodo štirje ovitki prvega dne, štirje žigi prvega dne bodo v uporabi na pošti 2101 Maribor.

Peta znamka v seriji slovenskih znanstvenic predstavlja dr. Almo Sodnik. Znamko z nominalo 0,75 evra, tiskana je v mali poli desetih znamk, je oblikoval Mario Petrak. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 23), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Druga znamka iz serije slovenskih pregovorov in rekov predstavlja rek Ura teče, nič ne reče. Znamko z nominalo 0,98 evra je oblikoval Luka Seme. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 24/2023), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Tretja znamka iz serije slovenskih letalskih pionirjev je posvečena Edvardu Rusjanu. Znamko večjega formata z nominalo 2,67 evra je oblikoval Robert Žvokelj. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 25), bo v uporabi na pošti 5101 Nova Gorica.

Blok z eno znamko nove serije z motivi človeških čutil, posvečeno tipu, je oblikoval Luka Seme. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 26), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Razglednična dopisnica je posvečena 40. piranskim dnevom arhitekture, oblikoval jo je Mario Petrak.