Ob tej novici, ki je bila objavljena v petek, so se delniški tečaji okrepili, dolar pa je oslabel. Slaba novica je lahko tudi dobra, namreč slabši podatki s trga dela pomenijo večjo verjetnost, da ameriška centralna banka (Fed) ne bo več dvigovala obrestnih mer in se bo pritisk na inflacijo še dodatno znižal. Ti podatki tudi pritrjujejo odločitvi Feda, da že drugič zapored počaka z dvigom obrestnih mer. Povprečni urni zaslužek se je oktobra zvišal za 0,2 odstotka, na letni ravni pa se je povečal za 4,1 odstotka, kar je najmanjši letni prirast od sredine leta 2021. Vse navedene podatke so finančni trgi sprejeli z navdušenjem. Teden smo končali z višjimi tečaji delnic in nižjimi zahtevanimi donosi obveznic.

Pred začetkom zime nas še bolj kot sicer zanima stanje na energetskih trgih. Evropski rezervoarji plina so polni do zadnjega kubičnega metra; tako skupaj z dokaj milim začetkom kurilne sezone skrbijo za postopno padanje cen zemeljskega plina. Južni in zahodni vetrovi nad staro celino prinašajo nadpovprečno visoke temperature in bodo očitno tudi letos zamaknili začetek resne porabe plina za ogrevanje in proizvodnjo elektrike. Cena sodčka surove nafte brent se zadnje dni giblje malo nad 85 dolarji, kar je približno 13 odstotkov nižje, kot je znašala konec septembra. Krčenje gospodarske aktivnosti skrbi tudi za nižje povpraševanje po naftnih derivatih, kar na drugi strani izničuje organizacija OPEC+, ki z nižanjem proizvodnje skrbi za stabilnost cene.

Slovenski borzni indeks SBITOP se že vse od avgusta nahaja pod mejo 1200 indeksnih točk. Že slabe tri mesece se giblje v ozkem pasu med 1150 in 1180 točkami. Počasno drsenje delniških tečajev je podobno kot drugje po Evropi, le da je pri nas nekoliko večje, kar je tudi posledica vodne ujme, ki je avgusta prizadela naše kraje. Stroške obnove bomo čutili vsi, tudi podjetja. Konec tedna se začne sezona objav slovenskih borznih družb. V četrtek bosta rezultate objavila NLB in Telekom, v petek jima sledi še Petrol. Krka in Pozavarovalnica Sava jih bosta objavila konec prihodnjega tedna, preostali bodo sledili proti koncu meseca. x