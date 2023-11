Pogasiti luči v vseh prostorih / se usesti v notranji hodnik / proč od oken / daleč od kuhalnika / opustiti misel na črn čaj, ki bi ga skuhal / imeti pri roki plastenko vode / dovolj veliko, da z njo hladiš / otroški strah / vzeti otrokov nahrbtnik za v vrtec in vanj / strpati igračke in kolikor pač je denarja / ter dokumente / pa fotografije pokojnih starih staršev, tet in stricev / in vabilo na poroko, ki je prišlo za babico in dedka in je še pri hiši / in če si kmet, spraviti nekaj jagodnih semen / v en žep / in v drugega nekaj prsti / iz lončka na balkonu / in se močno okleniti / številke, izpisane / na torti / za zadnji rojstni dan.

Kaj je dom?

Kaj je dom:

senca dreves na poti v šolo, preden jih je izruvalo.

Črno-bela poročna fotografija babice in dedka, preden so se stene sesule.

Stričeva molilna preproga, kjer je ob zimskih nočeh spalo na ducate mravelj, preden so jo ukradli in dali v muzej.

Pečica, kjer je mama pekla kruh in piščanca, preden je našo hišo bomba spremenila v pepel.

Kavarna, kjer sem gledal nogometne tekme in igral –

Otrok me prekine: Lahko tri črke zaobjamejo vse to?

Mosab Abu Toha je palestinski pesnik, pisatelj in esejist iz Gaze. Njegove pesmi so objavljene na Poiesis.si. Prevod Katja Zakrajšek.