O eliti in amorfni gmoti ljudi

‘Elita je jedro naroda. Narod brez elite ne obstaja, je samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve, kam in kako,« je pred dnevi dejal podjetnik Jože Anderlič. Z elito ni imel v mislih naših vrhunskih intelektualcev, znanstvenikov, umetnikov. Govoril je o ljudeh, ki so si v »njegovem« Schellenburgu zmožni kupiti stanovanje po ceni do 10.000 evrov za kvadratni meter. Ta izjava je izjemno pomembna: redkokdaj se bogataši javno tako žalostno pritlehno samookličejo za elito, le redko sodobni kralji na Betajnovi tako prostaško popljuvajo državljane kot »amorfno gmoto, ki ne ve, kam in kako«. Anderlič je odličen indikator, kako poživinjena postaja slovenska družba ravno zaradi ekonomske elite, ki je z vsemi mogočimi poosamosvojitvenimi prijemi zagnala val privatizacije, z vsemi mogočimi vzvodi in povezavami s politiko črpala še javni denar, postopoma pa prevzela tudi odločanje o razvoju mesta. Tako korenito, da zdaj o deprivilegiranih brez sramu govori kot o »gmoti«, ki ne ve, ne kod ne kam.