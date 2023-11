Donald Trump je včeraj kot prvi ameriški predsednik po več kot sto letih pričal na zatožni klopi. Gre za primer, ki ga proti njemu vodi newyorško tožilstvo z obtožbami o preračunljivem napihovanju vrednosti premoženja za pridobitev ugodnejših bančnih posojil. Podjetniško gledano je to za Trumpa zelo pomembno sojenje, saj bi lahko ostal brez dovoljenja za poslovanje v New Yorku in morda celo brez svojih nepremičnin, grozi mu tudi četrt milijarde dolarjev kazni.

Kamere v sodni dvorani včeraj niso bile dovoljene, novinarji ameriških in drugih medijev pa so poročali o več sočnih dialogih med bivšim predsednikom, tožilci in sodnikom Arthurjem Engoronom, ki bo na koncu razsodil v tem civilnem primeru, saj porote ni. Trump je trdil, da gre za nadaljevanje političnega pregona proti njemu in za onemogočanje njegove kandidature na predsedniških volitvah prihodnje leto. O očitkih, da je vrednost premoženja napihnil za več kot dve milijardi dolarjev, je podobno kot njegova sinova, ki sta že pričala, dejal, da so ocene vrednosti podajali za to zaposleni v podjetju ter zunanja računovodska podjetja. To se ne ujema s pričanjem bivšega Trumpovega tesnega sodelavca in zaupnika Michaela Cohena, ki je dejal, da so vnesli takšne vrednosti premoženja, kakršno jim je navedel Trump. Odvetniki Trumpa so Cohena označili za lažnivca, ker je bil med drugim krivo pričal pred kongresom. Trump je včeraj tudi dejal, da so bile njegove nepremičnine v resnici vredne še več, kot je pisalo na dokumentih, ki jih banke uporabljajo za ocenjevanje kreditne sposobnosti, pa tudi, da banke teh dokumentov niti ne upoštevajo. Dejal je tudi, da je vse kredite odplačal in da so bile banke več kot zadovoljne.

Zadnji bivši ameriški predsednik, ki je kot obtoženec pričal na procesu pred sodiščem, je bil leta 1915 Theodore Roosevelt. Obtožen je bil obrekovanja, ker je demokratsko in republikansko stranko obtožil korupcijske naveze, o visokem predstavniku republikanske stranke pa namignil, da deluje kot mafijec. Porota je Roosevelta oprostila.

To je sicer le eden od štirih velikih primerov, ki zdaj tečejo proti Trumpu.