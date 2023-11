Pred prihodom druge zime na ukrajinsko-ruski fronti od začetka Putinove agresije na sosednjo državo se mora ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ubadati z več organizacijskimi, političnimi in obrambno-varnostnimi izzivi. Vsi so med seboj povezani. Pozivati mora zaveznike in tudi lastne državljane, naj kljub utrujenosti zaradi vojne vztrajajo pri naporih za osvoboditev države izpod ruske okupacije, v kateri na ukrajinskih tleh ta čas sodeluje kar 400.000 ruskih vojakov. »Verjeti v Ukrajino pomeni vedeti, da Ukrajina in Ukrajinci lahko ohranimo svojo neodvisnost, da jo bomo ohranili in si jo izborili nazaj,« je sodržavljane k enotnosti in vztrajanju pri uporu proti ruskim silam pozval Zelenski.

Novi načrti, novo orožje

Medtem ko poskuša dvigniti moralo Ukrajincev, podobno sporočilo pošilja tudi zaveznikom – podpora Ukrajini se ne sme zmanjšati. Tako kot pred dnevi vrhovni poveljnik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni tudi Zelenski poziva Zahod k dobavi novega orožja, predvsem zračnih obrambnih sistemov in dronov ter modernih letal, ki so že obljubljena. Temeljno sporočilo Zelenskega je, da bi Ukrajina lahko večje uspe dosegla šele s tem orožjem, ki bi vzpostavilo ravnovesje tudi na nebu. Brez tega orožja pa naj ne bi bila sposobna narediti koraka naprej v vojni, v kateri spet grozi, da se bo s prihodom zime in pet mesecev po začetku ukrajinske protiofenzive sprevrgla v pozicijsko.

Zelenski tudi poudarja, da vojska pripravlja nove načrte za hitrejši potek protiofenzive in za še močnejše udare na rusko vojsko z nepričakovanimi napadi. Rusija se sicer začenja pripravljati na nove ukrajinske napade tudi globlje na območjih, ki jih zaseda, z gradnjo nove železniške proge na skrajnem jugu okupiranih ozemelj tik ob Azovskem morju. Proga bi lahko v primeru napredovanja ukrajinske vojske postala nova oskrbovalna žila za rusko vojsko v tem delu Ukrajine.

V danih okoliščinah, ko vse kaže na nadaljevanje vojne v tretje leto, je ohranjanje podpore zaveznikov ključno. Še med obiskom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen konec preteklega tedna v Kijevu, ko je prišla nakazat, da si lahko Ukrajina jutri obeta pozitivno oceno evropske komisije za začetek pristopnih pogajanj o članstvu v EU, je Zelenski kategorično zanikal, da bi v ZDA in EU pritiskali nanj za končanje vojne. Posredni pritiski, ki delno gredo v to smer, pa vendarle prihajajo v Kijev, a v drugačni, finančni obliki.

Vabilo Trumpu

V ZDA se je denimo v že začeti predvolilni kampanji pred predsedniško-kongresnimi volitvami prihodnje leto izjalovil načrt predsednika Joeja Bidna, da bi v paketu spravil skozi kongres ukrajinsko-izraelsko obrambno pomoč v višini več deset milijard dolarjev. Republikanski kongresniki so namreč s sprejemom svojega zakonskega osnutka v predstavniškem domu potrdili samo 14 milijard dolarjev obrambne pomoči Izraelu. Ta verzija zakona na koncu verjetno ne bo sprejeta, ker jo bo zaustavila demokratska večina v senatu ali pa navsezadnje Biden s svojim vetom. Zaradi teh zapletov za novo, skromnejšo najavljeno pošiljko orožja Ukrajini v vrednosti 425 milijonov dolarjev vlada uporablja poseben sklad, iz katerega lahko brez dodatne odobritve kongresa črpa sredstva za nakup orožja.

Dodatnih 50 milijard obljubljene pomoči Evropske unije že dlje časa stoji zaradi madžarskega in zdaj še slovaškega nasprotovanja. Neenotni so v sedemindvajseterici tudi glede dodatnih prispevkov držav v večletni proračun, s katerimi bi omogočili dodatno financiranje Ukrajine do leta 2027. Vsi ti zapleti utegnejo imeti posledice za Ukrajino v prihodnjem letu, ko bo država predvidoma spet imela velik proračunski primanjkljaj. Po zdajšnjih napovedih naj bi znašal 41 milijard evrov, za pokrivanje te luknje pa bo Ukrajina odvisna od tuje pomoči.

Povečana domača proizvodnja orožja Ukrajinska domača orožarska industrija se je proti koncu letošnjega leta močno okrepila. Državno orožarsko podjetje Ukroboronprom je proizvodnjo povečalo za 62 odstotkov. Z mednarodnimi partnerji ustvarjajo tudi novo različico iranskega drona-kamikaze shaheed z dosegom tisoč kilometrov.