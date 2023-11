Poljski predsednik Andrzej Duda je sinoči prekinil kratko politično dramo okoli vprašanja, kdo bo mandatar za sestavo vlade. V televizijskem nagovoru je dejal, da bo to aktualni premier Mateusz Morawiecki iz vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je na volitvah sredi oktobra dobila največ glasov, ne pa večine, preostale stranke pa zavračajo sodelovanje z njo. To pomeni, da ima realno možnost za sestavo vlade samo vodja opozicijske Državljanske platforme Donald Tusk. V zadnjih nekaj dneh so se tako začela vrstiti poročila, da se je Duda odločil za Tuska, in prav zato naj bi se predsednik, ki je politično blizu PiS, naglo odločil, da sinoči javnosti sporoči, da ni tako. »Odločil sem se nadaljevati dobro tradicijo parlamenta, po kateri ima zmagovita stranka prva možnost sestavljanja vlade,« je dejal. PiS bi to lahko uspelo, če bi v koalicijo pritegnila skrajno desno Konfederacijo in če bi ji uspelo razbiti koalicijo Tretja pot, da bi iz nje odšla ljudska stranka, ki ji celo ponujajo vodenje vlade. Tretja pot sicer ves čas zavrača sodelovanje s PiS ter se vidi v koaliciji s Tuskom in Novo levico – skupaj imajo v 460-članskem parlamentu 246 poslancev. Morawiecki mora zdaj dobiti podporo večine v parlamentu; če je ne bo, bo na vrsti za sestavo vlade Tusk, bivši predsednik evropskega sveta.

