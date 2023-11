Hajdinjak odstopil, da »Dars ne bo več talec medijskih objav«

Valentin Hajdinjak je včeraj odstopil z mesta predsednika uprave Darsa, so sporočili iz družbe. Odstop je podal potem, ko se je na 4. izredni seji sestal nadzorni svet družbe DARS in obravnaval tematiko, objavljeno v rubriki Fokus na POP TV in oddaji Tarča na RTV SLO. V zvezi s tem je sprejel sklep o izvedbi forenzične revizije določenih poslov. V sporočilu za javnost Dars razlogov za Hajdinjakov odstop ni navajal, ga je pa sinoči na televiziji komentiral predsednik nadzornega sveta Darsa Andrej Šušteršič.