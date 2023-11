V Domžalah bodo prenovili in pokrili kopališče

Na seji domžalskega občinskega sveta so svetniki potrdili novelacijo investicijskega programa obnove mestnega kopališča in izbrali izvedbo z balonom oziroma pokritim olimpijskim bazenom. Gradbeno dovoljenje je veljavno, potrebna sredstva pa so načrtovana v proračunih za leti 2024 in 2025 ter predvidena tudi v letu 2026. Ocenjena vrednost projekta znaša nekaj manj kot 12 milijonov evrov.