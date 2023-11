Sodnik je svojo odločitev pojasnil, da je Mesec svoje ostre besede prepozno argumentiral, a da mu opomin izreka, ker ni bil sicer nikoli kaznovan in ker je od tega minilo že pet let.

Brščič je na sodišču dejal, da tudi po petih letih še vedno ne razume, kaj je njegovo ime počelo v Meščevi razpravi na seji DZ. »Brez argumentacije me je označil za fašista,« je dejal ter dodal, da je šlo za osebno diskvalifikacijo ter da je zato prisiljen zaščititi svoje dobro ime. Odločitve sodišča pa ni želel komentirati.

Čeprav je Mesec ob prihodu na sodišče za POP TV dejal, da ne bo priznal krivde in da besed ne obžaluje, ker so bile točne, se na izrečeni opomin ne namerava pritožiti. Kot je pojasnil, sam nima težav s sprejemanjem posledic svojih dejanj. Bo pa moral zdaj plačati stroške kazenskega postopka in honorarja Brščičevi odvetnici.

Ob tem je Mesec na Facebooku pojasnil, da je takšno vrednostno sodbo o Brščiču leta 2018 podal, ker je ta »več let ustvarjal izjemno sovražen diskurz«, s tem pa je želel opozoriti na nezaslišanost takšnega diskurza in političnega delovanja.

Brščič je sicer Mesca preganjal tudi odškodninsko, vendar vsaj na prvi stopnji ni uspel. V odškodninski tožbi, ki je bila junija na prvi stopnji zavrnjena, je od Mesca zahteval 4000 evrov odškodnine in javno opravičilo v državnem zboru. Ljubljanska okrajna sodnica je takrat navedla, da se morajo poslanci sicer izogibati žaljenju, sramotenju ter izzivanju sovraštva in nestrpnosti, hkrati pa da je obramba demokracije in njenih načel »ena glavnih dolžnosti vsakega poslanca«.