Po besedah poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemna Šmida je gladina jezera Ledine v Ratečah včeraj še vedno naraščala, saj je pritok vode še višji kot odtok. Vodo zato še vedno prečrpavajo. Ob tem so izkopali tudi jarek, po katerem dodatno praznijo jezero. »Trudimo se, da bi raven vode čim bolj zmanjšali, kljub temu pa v nekaterih hišah že udarja podtalnica,« je dejal Šmid. Po poročanju Radia Slovenija vodo prečrpavajo z zmogljivostjo 900 kubičnih metrov na uro. Za prečrpavanje so po jarku, ki so ga izkopali v soboto, položili 800 metrov cevovodov. Voda odteka na nižje ležeča zemljišča proti Podkorenu. Šmid pričakuje, da bodo potrebni še dva ali trije dnevi, da se bo gladina jezera začela zniževati, voda pa umikati po naravni poti.

Sprožili so se novi plazovi

Na Gorenjskem imajo po zadnjem deževju težave tudi zaradi aktivacije že znanih plazov, poleg tega so se v nedeljo novi sprožili v Bohinju. Tam so zasuli nekatere ceste, ki so jih medtem že očistili. Nadzorujejo tudi razmere v Koroški Beli na plazovih Čikla in Urbas, kjer sicer niso zaznali večjih premikov.

Nekaj težav imajo v bohinjskem domu starejših občanov oziroma Zavodu Svetega Martina v Srednji vasi. Tam je bližnji potok Ribnica že v avgustovski ujmi poškodoval del škarpe; ker poškodbe še niso uspeli odpraviti, pa se je ta po zadnjih deževjih še povečala. Kot je včeraj povedal direktor zavoda Jože Cerkovnik, jih skrbi, kaj bi nadaljnje povečevanje poškodbe pomenilo za plinske cisterne, ki so vkopane v neposredni bližini, zato so občino že pred časom opozorili, da bo treba težave urgentno rešiti.

»Če bi to uredili že po prvi poškodbi, bi bilo dela precej manj,« je dejal Cerkovnik. Od petka je voda sicer upadla, prav tako ni več močnega toka, zato upa, da se bodo v skladu z napovedmi čim prej lotili sanacije. Dom starejših sicer deluje normalno, jih je pa strah, kaj bi bilo v primeru morebitnega novega deževnega obdobja, je dodal.

Blatni tok na neurejenem odlagališču

Iz Lovske družine Begunjščice pa so opozorili, da se je v zadnjem deževju sprožil blatni tok na neurejenem in nelegalnem odlagališču odpadkov v Spodnjem Otoku pri Radovljici. Gozdni prostor se je tam spremenil v zemeljski plaz in blatni tok, kjer več deset tisoč kubičnih metrov gradbenega odpada drsi v potok Peračica, je med drugim sporočil starešina lovske družine Andrej Avsenek. Kot je pojasnil, naj bi šlo za eno od območij, ki jih je občina ped dvema desetletjema omenjala kot možno lokacijo novega odlagališča. Vse, razen te, so bile po njegovih besedah iz načrtov izbrisane, lastnik zemljišča pa naj bi po njegovih besedah pred časom dobil dovoljenje okoljskega ministrstva za enkratno odlaganje gradbenih odpadkov.

»V tem primeru so stvari neurejene, saj gre za povsem barbarsko odlaganje materiala po brežini navzdol in zasipanje gozda. To se je dogajalo že nekaj časa, a zdaj gre za večji izkop pri gradnji stanovanjske soseske v Kranju, tako da tukaj odlagajo na tisoče kubikov gradbenih odpadkov. Deževje je vse skupaj premaknilo navzdol in nastal je blatni tok, ki gre proti Peračici,« je še opozoril Avsenek.