Trump, njegova najstarejša sinova Donald mlajši in Eric ter drugi vodilni delavci podjetja Trumpova organizacija so obtoženi, da so več let lažno napihovali vrednost svojega premoženja, da pridobijo ugodnejša posojila in plačajo nižje zavarovalne premije.

Sodnik Arthur Engoron je to ugotovil kot dejstvo, še preden se je proces začel, in sedaj gre le še za višino kazni. Pravosodna ministrica New Yorka Letitia James zahteva 250 milijonov dolarjev in prepoved poslovanja v New Yorku.

Trump trdi, da finančnim poročilom ni bilo verjeti, ker so v drobnem tisku zapisali, da morajo posojilodajalci sami preveriti dejanske številke. Hkrati pa vztraja, da je njegovo premoženje vredno veliko več, kot so zapisali v poročilih, zagotovo pa veliko več, kot je navedel sodnik Engoron.

Kot je dejal danes, v vrednost niso všteli vrednosti njegove blagovne znamke oziroma imena Trump, ki bi naj na primer zagotavljalo, da je posestvo Mar-a-Lago na Floridi vredno milijarde dolarjev in ne le nekaj deset milijonov, kot navajajo uradni cenilci okrožja Palm Beach.

Trump in sinova tudi vztrajajo, da je tožba brezpredmetna, saj da ni bilo zločina in ne žrtve. Posojila so odplačevali in banke so dobro služile.

»Predsednik sem postal zaradi svoje blagovne znamke,« je Trump odgovoril na vprašanje tožilca in nadaljeval z dolgo izjavo. »Prosim, da le odgovorite na vprašanja, brez govorov,« mu je povedal sodnik in odvetnikom naročil, naj brzdajo svojo stranko, ker so na sodišču in ne na političnem zborovanju.

Trump je že prej novinarjem povedal, da je pregon v New Yorku vpletanje v predsedniške volitve. »To je zelo žalostno za našo državo. To se običajno dogaja v državah tretjega sveta in banana republikah,« je dejal in temnopolto pravosodno ministrico James ponovno označil za rasistka.

James je pred novinarji še pred obravnavo izrazila pričakovanje, da bo Trump »žalil in zasmehoval ter se lotil rasnega hujskanja in to označil za lov na čarovnice«. »Toda na koncu so pomembna le dejstva in številke in te ne lažejo,« je dejala.

77-letni Trump je po navedbah Washington Posta prvi bivši predsednik ZDA, ki mora pričati v civilni tožbi po Theodoru Rooseveltu leta 1915, sooča pa se s še štirimi kazenskimi procesi v času, ko si ponovno prizadeva osvojiti predsedniški položaj.

Zadnje ankete, objavljene v nedeljo mu za to pripisujejo veliko možnosti, vendar pa anketa New York Timesa ugotavlja, da bi se mu v primeru kakršnekoli obsodbe odreklo okrog šest odstotkov podpornikov v šestih ključnih državah.