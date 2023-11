Pet mesecev po biografiji Arnolda Schwarzeneggerja je Netflix svojo knjižnico posodobil še z biografijo druge akcijske ikone – Sylvestra Stallona. Na prvi pogled najbolj očitna razlika je, da je prva tridelna triurna miniserija, medtem ko je Sly dokumentarni film, dolg 95 minut. Že sama dolžina daje torej misliti, da bo oris portretiranca primerjalno gledano tokrat nekoliko ožji. To se v praksi potrdi, pri čemer pa drugačen format ne more biti izgovor za tako hude vsebinske reze, kot si jih privošči režiser Thom Zimny. Ne le da film sploh ne omeni nekaterih Stallonovih afer, med drugimi avstralske avanture z rastnim hormonom in obtožb glede spolnega nasilja, povsem izpusti tudi nekatera filmska poglavja. Recimo franšizo Creed, ki je preporodila blagovno znamko filmov Rocky in s katero si je Stallone leta 2016 prislužil drugo igralsko nominacijo za oskarja. V filmu prav tako ni omenjen njegov igralski prvenec in prva glavna vloga v mehkem pornografskem filmu Zabava pri mucki in žrebcu (The Party at Kitty and Stud's, 1970), zaradi česar se ga je oprijel vzdevek italijanski žrebec.

Zimny v jedru biografije sicer želi prikazati, kako se življenje Stallona zrcali v filmski zgodbi o boksarju Rockyju. Tako kot Rocky, ki je bil izterjevalec dolgov in amaterski boksar iz sluma v Filadelfiji, se je namreč tudi danes 77-letni Stallone rodil v slumu, v newyorški revni priseljenski četrti Hell's Kitchen, Peklenski kuhinji, ki je leta 1946 upravičeno nosila takšno ime. Njegova mati Jacqueline je bila astrologinja, plesalka in promotorka rokoborbe, pri čemer je kot zagovornica zdravega načina življenja in telovadbe prenesla te vrednote na sina, ki je pozneje svojo filmsko kariero pomembno tlakoval tudi s svojo mišičasto podobo. V dokuju je sicer bolj izpostavljena vloga očeta Franka, priseljenca iz južne Italije, ki je med drugo svetovno vojno služil v vojski. Izvemo, da je Frank Sylvestra pogosto pretepal. Stallone pravi, da je zaradi nasilja in pomanjkanja očetove podpore potrditev iskal v očeh občinstev.

Prizori, ko Stallone odkrito govori o odnosu z očetom, izstopajo, saj osvetlijo njegove karakterne poteze v novi luči in dodatno osmislijo njegovo neustavljivo željo po uspehu. Ameriški igralec namreč tako kot Schwarzenegger velja za garača, ki kljub pomanjkanju talenta in številnim zavrnitvam ni in ni odnehal na karierni poti. Ker ni dobil priložnosti, je začel že zgodaj pisati scenarije. Znana je anekdota, kako je po eni izmed neuspešnih avdicij že na izhodnih vratih omenil, da tudi piše. Ko je na mizo vrgel scenarij za Rockyja, so mu rekli, da bi film posneli, vendar brez njega. A Stallone je vztrajal, da bo igral v glavni vlogi. Tako trmast je bil, da so mu za odkup ponudili krepko čez četrt milijona dolarjev, kar je bilo za sedemdeseta izredno lepa vsota. Toliko bolj, ker je takrat Sly živel tako rekoč iz rok v usta. Ponudbo je vseeno zavrnil, film so posneli z njim, ostalo je zgodovina.

Stallone na tej točki iskreno spregovori o dvomih, ki so prišli z nenadno slavo. Rocky (1976) je namreč postal gromozanska finančna in kritiška uspešnica, ki se je zasidrala v filmsko in popkulturno zgodovino in mu za nameček prinesla oskarjevski nominaciji za scenarij in glavno vlogo. Zaradi naštetega so se nadenj zgrnila velika pričakovanja. Ni manjkalo takšnih, ki so dvomili o njegovih sposobnostih. Prišli so tudi kiksi. Dve leti pozneje je recimo režiral, spisal in zaigral v Peklenski četrti (Paradise Alley, 1978). Ob slabih odzivih je nekatere kritike vabil celo na obračun s pestmi. A tudi številni manj uspešni projekti niso ustavili njegovega vzpona. Sledila so nadaljevanja franšize Rocky, naslednja prelomnica pa je bila, ko je v filmu First Blood (1982) prvič stopil v čevlje Ramba, za katerega je spisal znameniti zaključni monolog. V tem se izriše eden izmed ključnih poudarkov filma, in sicer, da Stallone ni le akcijski junak, ampak tudi pronicljiv scenarist, ki se je z liki, ki jih je ustvaril, zapisal v filmsko zgodovino in srca gledalcev. Škoda le, da opisani Netflixov film nikakor ni nekaj, kar bi lahko označili kot polnovredno biografijo o Stallonu.