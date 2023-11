Redni del nogometne lige prvakov se preveša v drugo polovico, današnje in jutrišnje tekme pa bodo že lahko postregle s prvimi klubi, ki si bodo zagotovili vstopnice za izločilne boje. V skupini smrti, kot so jo poimenovali nogometni strokovnjaki, najbolje kaže PSG, ki se je na zadnji tekmi v Parizu poigral z Milanom. Italijanski klub je v skupini F na zadnjem mestu z dvema točkama, zaenkrat pa še ni dosegel gola. Moštvo trenerja Stefana Piolija je v veliki rezultatski krizi, saj je na zadnjih štirih tekmah vknjižilo tri poraze in remi. Daleč najbolj pa lahko navijače rdeče-črnih skrbi predstava na zadnjem obračunu, ko so klonili proti Udineseju na domačem stadionu San Siro. Milan proti PSG potrebuje točke, v primeru poraza bi se znašel že v skoraj izgubljenem položaju.

Milan še brez gola v ligi prvakov

Potem ko je poleti prodal Sandra Tonalija v Newcastle in konkretno okrepil moštvo, je Milan sezono začel odločno. Spodrsnilo mu je le na mestnem derbiju proti Interju, ki ga je izgubil s kar 1:5. A kot je pri trenerju Stefanu Pioliju že v navadi, so se kmalu po začetku sezone začele kopičiti poškodbe. Ko se teh nabere preveč, začne ekipi zmanjkovati moči in posledično trpijo rezultati. Po reprezentančnem premoru je tako Milan najprej sicer nesrečno klonil proti Juventusu z 0:1, nato proti PSG z 0:3, proti Napoliju remiziral 2:2, potem ko je že vodil z 2:0, ter nazadnje izgubil proti Udineseju z 0:1. Če kaj, lahko Piolija veseli, da bo proti Parižanom lahko znova računal na Christiana Pulišića, Samuela Chukwuezeja, Thea Hernandeza in Rubena Loftusa Cheeka. »Trenutno nismo v najboljši formi. Proti Udineseju smo odigrali najslabšo tekmo v sezoni, zato so imeli navijači prav, da so nam žvižgali. Prvi krivec sem jaz, saj ekipe očitno nisem dobro pripravil na izziv. Zdaj nas čaka PSG, za nas pa šteje samo zmaga. Po eni strani je bolje, da prihaja takšna tekma, saj imamo tako priložnost popraviti vtis. V vseh pogledih bomo morali igrati vrhunsko, saj nam bo nasproti stal izjemen nasprotnik,« razmišlja Stefano Pioli.

​Kampl in Šeško v Beogradu

Precej bolj mirno lahko tekmo pričakujejo pri PSG. Po začetnih tegobah so igralci očitno dobro sprejeli taktične zamisli trenerja Luisa Enriqueja, saj so trenutno v seriji petih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Nazadnje so s 3:0 odpravili Montpellier. Težek večer pa čaka nekdanjega vratarja Milana Gianluigija Donnarummo, ki mu tamkajšnji navijači pripravljajo peklenski sprejem. Potem ko mu je zdaj že pokojni trener Siniša Mihajlović dal priložnost med vratnicama prve ekipe pri vsega 16 letih, je klub pri 18 s prav tako že pokojnim agentom Minom Raiolo izsiljeval za novo pogodbo. Na koncu je podpisal štiriletno za kar 6 milijonov evrov na leto, hkrati pa je v Milan prišel tudi njegov brat Antonio. Čeprav je ves čas poudarjal pripadnost rdeče-črnim in željo, da bi ostal vrsto let, na koncu ni hotel podaljšati sodelovanja in je v PSG odšel kot prost igralec, s tem pa postal sovražnik številka ena navijačev. »Proti Montpellierju smo pokazali najboljšo predstavo letošnje sezone. Vse bolje se poznamo. To je bila odlična priprava za obračun proti Milanu v ligi prvakov,« je povedal nogometaš PSG Ousmane Dembele.

Danes bodo na delu vsi trije slovenski predstavniki v ligi prvakov. Jan Oblak z Atleticom Madridom gosti Celtic, Benjamin Šeško in Kevin Kampl pa bosta z Leipzigom gostovala v Beogradu pri Crveni zvezdi.