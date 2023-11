Kšeftanje z državnim interesom

Kako izvrstno bi bil, recimo v časopisu Dnevnik, videti oglas, ki pravi: »Rešujemo Slovenijo! Družba Nivo Eko.« Podjetje Nivo Eko v imenu države skrbi za upravljanje voda in dejansko ta čas rešuje Slovenijo pred vnovičnimi poplavami. A takega oglasa v Dnevniku ne boste našli. Zakaj bi ga vendar? Podjetja, ki nastopajo na trgu, svoje storitve oglašujejo zato, da dobijo posel. Če pa neko podjetje posel že ima – in to kakšnega, z najzanesljivejšim naročnikom in plačnikom! – je nesmiselno oglaševati svoje storitve. To bi bil proč vržen denar.