Zaradi nepremišljeno prodanega zemljišča Madžarom in Slovakom na območju PCL prostora ob Masarykovi cesti za avtobusno postajo ni bilo. Postajo so namestili ob Vilharjevi cesti s posledico »pentlje Fabianijevega obroča«: Trg OF, podvoz Dunajske ceste, Vilharjeva ulica, Šmartinski podvoz, nazaj na Masarykovo cesto – na Fabianijev obroč. Avtobusno postajo je projektiral biro Berk Perović arhitekti, a žal zadostnega števila avtobusnih peronov v projektu ni bilo. Razširiti avtobusno postajo se ni dalo zaradi Emonike na zahodu in Vilharije na vzhodu.

Krivdo za fiasko premajhne avtobusne postaje je župan Zoran Janković valil na arhitekte, ker niso pojasnili, »kako bodo avtobusi obračali in kako bo avtobus prišel najhitreje na PCL in postajo ter jo tudi najhitreje zapustil« (kar bi bilo seveda iz Masarykove ulice – Fabianijevega obroča najbolj primerno, na kar sva opozorila že leta 2018). 28. 10. 2023 nas je Vanja Brkić presenetila s sporočilom, da bodo južni avtobusni terminal kljub nepremišljenemu planiranju avtobusne postaje, severnega terminala na Vilharjevi cesti, brez predhodne javne objave tudi južni avtobusni terminal ob Masarykovi cesti za neverjetnih 1,6 milijona evrov projektirali Bevk Perović arhitekti, »krivci fiaska severne avtobusne postaje«. In tako bo Ljubljana imela severno in južno avtobusno postajo, česar ne premorejo mnogoštevilčnejše evropske metropole. A le zakaj stihijsko projektiranje? Avtobusna postaja ob Masarykovi cesti ob Fabianijevem obroču, na katerega so usmerjene vse vpadnice v mesto, je bila vedno samoumevna.

10. oktobra je MOL na magistratu javno predstavila načrte za cestno infrastrukturo okoli novega potniškega centra PCL, ki se razlikuje od dokumentacije, ki jo je MOL julija letos posredovala ministrstvu za okolje, prostor in energijo, da odloči, ali mora občina izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Zaradi na novo zasnovanega južnega avtobusnega terminala bo treba dokumentacijo ponovno prilagoditi, o tem pa MOL še ni obvestila ministrstva. Ponovna revizija cestne infrastrukture bo potrebna tudi, ko bodo znane lokacije uvozov/izvozov 3000 parkirnih prostorov za avtomobilski promet na območju PCL. Za okoljevarstveno soglasje bo treba upoštevati tudi železniški tovorni promet s 450 vlaki dnevno, pa tudi železniški potniški promet skozi PCL.

Župan je povedal, da problemi z LPP niso rešeni, »slabše ne bo, ostalo bo vse kot do sedaj«. Prepričan je, da se bodo proge LPP prilagodile potniškemu prometu. »Bolje bo ponoči, ko bodo imeli vsi avtobusi, ki danes stojijo na Bavarskem dvoru, izravnavo na Trgu OF na Masarykovi ulici, kjer bo prestop,« je povedal. 3000 novih parkirnih prostorov za osebne avtomobile na območju PCL za našega župana ni problem, »saj bo poleg uporabnikov objektov, ki bodo uporabljali parkirišče, to neke vrste parkirišče P+R tik ob mestnem središču«.

A slabše bo. Promet po Fabianijevem obroču bo potekal v obe smeri, na območje PCL bodo iz obroča usmerjeni LPP avtobusi, avtobusi za regionalni, medmestni in mednarodni promet, taksi službo in 3000 osebnih avtomobilov, ki bodo iz vsake garaže lahko izvozili le s semaforji. Ovirali bodo tekoči promet in povzročali ob prometnih konicah prometni infarkt. Investitorji projektov bodo gradili garaže le za svoje potrebe. Ideja o P+R na območju pa ni premišljena. P+R sistem je namenjen razbremenitvi avtomobilskega prometa v center mesta, P+R parkiranje na območju PCL bo dodatno bremenil središče mesta, parkiranje v garažah ne bo poceni, potniki bodo dodatno bremenili LPP, ali pa nadaljevali pot do svoje destinacije peš ali s kolesi.

Cestni in železniški, mestni, regionalni in meddržavni promet v PCL je osnova kakršnemukoli načrtovanju in mora biti rešen že v začetni fazi projektiranja. V Ljubljani pa je osnova prometni kaos, z nerešenim sedanjim stanjem, kaj šele z upoštevanjem razvoja v nepredvidljivi bodočnosti. Stroški projektiranja in izvedbe naj bi bili znani, a računica se s tem ne konča. Nihče se ni potrudil in izračunal stroškov izgube časa za nepotrebno podaljšanje vožnje z avtobusi na severni terminal, stroškov izgube energije, čakanja in pešačenja na LPP, stroške zdravljenja in prezgodnje smrti občanov zaradi škodljivih emisij in hrupa ter tresljajev tovornih vlakov daleč v megleno prihodnost. Posledice urbanističnega planiranja z železniškimi vpadnicami s protihrupno zaščito razrezane Ljubljane se danes ne morejo oceniti. Vse to daleč presega milijardo evrov, ki jih župan Janković potrebuje za poglobitev železnice.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana