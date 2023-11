Namreč, s postopkom o OVD želi občina doseči, da Kemis preneha z dejavnostjo, saj obstoječi OVD ne omogoča varnega obratovanja Kemisa. Obenem je tako javnost (javna obravnava in civilne iniciative) kot občinski svet sklenil, da mora dejavnost z odpadki ven iz občine. Tako je sodni postopek občine glede OVD podprt tako od javnosti kot od občinskega sveta.

Tokrat želim še posebej opozoriti na katastrofalno ignoranco političnih strank na oblasti, ki bi Kemis že doslej po požaru lahko spravile iz Vrhnike, pa niso. Levica je zdaj v koaliciji in ima vse možnosti, da to doseže. Poskušal sem, ko je vladal SMC. Predsedniku sem dal pisni predlog, pa se ni zgodilo nič.

Kot kemik menim, da Kemis ne obvlada tehnologije obdelave nevarnih odpadkov. Že pred velikim požarom je imel požare in celo po njem tudi. Najmanj, kar bi morali storiti politiki, je, da dosežejo take spremembe OVD, ki bi zagotovile, da do požarov ne more priti, če pa že, pa da se takoj pogasijo. Tega v OVD ni. Krivda za velik požar je prav obstoječi OVD in spremembe OVD, ki niso preprečile požarov. Z novim OVD gre Kemis potem na novo lokacijo.

Vendar se krivda za velik požar skriva tudi v ministrstvu za obrambo. V njegovem sestavu je Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med drugim nadzira tudi ukrepe za varstvo pred požarom. Potrjuje požarne rede v podjetjih. In Kemisu je pri tem očitno pogledal skozi prste, ker ni zahteval 24-urnega fizičnega varovanja objekta z najmanj dvema, za gašenje začetnih požarov, usposobljenima osebama. Požar je namreč izbruhnil ob osmih zvečer, ko ni bilo na objektu nikogar. Delovni čas je bil do 15 ure. OVD še zdaj ne zahteva 24-urnega varovanja, čeprav so takrat imeli letno več tisoč ton in več (najbrž še vedno) nevarnih in gorljivih odpadkov.

Seveda je krivda tudi na takratnem direktorju, objektivna in subjektivna, saj bi že po zdravi kmečki pameti moral zagotoviti 24-urni fizični nadzor na nevarnem objektu. Celo mnoge državne ustanove ga imajo, pa inštituti itd.

A zgodba z OVD še ni končana. Kemisu je OVD izdala Arso – Agencija RS za okolje. V postopku je treba izdelati presojo vplivov na okolje (PVO), ki ga Arso preveri. V PVO se običajno naslonijo na objavljene najboljše tehnike za posamezno industrijo (BREF/BAT). Izdelovalec PVO je zatrdil, da je spoštoval najboljše tehnike. V ključni točki, to je 24-urno fizično varovanje, pa to ni bilo res. BREF/BAT navaja potrebo po 24-urnem fizičnem varovanju. In Arso tega ni preverjal in je izdal OVD brez 24-urnega varovanja.

Torej Levica ima dovolj osnov, da zaropota v koaliciji. Namreč, politika teži k odpravi administrativnih ovir. V te šteje tudi presoje vplivov na okolje. Na ta način je uničila gradbeni zakon, ne glede na posledice, ki, kot vidimo, so lahko zelo hude. MOL se pri kanalu C0 presoji izogiba, kot bi se je bal. Projekt je skrival pred javnostjo in zdaj imamo hude posledice.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana