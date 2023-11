Aurora zokiaris

V nedeljo zgodaj zvečer se je severno nebo nad Slovenijo marsikje obarvalo rdečevijolično. Čudovite barve so zaigrale ples odtenkov in o magični svetlobi so poročali z vseh možnih koncev in krajev naše domovine. Krasne fotografije severnega sija so prihajale iz Lukovice, Grosuplja, Celja, z Bleda, iz Podtabora, Maribora, Radovljice, Benedikta, Železnikov, Šmarij, Trebnjega, Ljutomera. Mah, kot smo rekli – od povsod. No, ne čisto od povsod. V Ljubljani se severnega sija ni videlo. Malo je bil kriv oblak, malo pa svetlobno onesnaženje mesta. In tako najlepše mesto na svetu v nedeljo ni bilo niti, no, najlepše mesto v Sloveniji.