V zadevi, ki se na Okrožnem sodišču v Novem mestu počasi bliža zaključni fazi, je poleg Pilingerja obtožen še Dejan Novak. Pilingerju obtožnica očita umor in poskus umora, Novaku pa pomoč pri tem.

Tožilstvo jima očita, da sta 3. septembra lani po zabavi, ki je potekala v naselju Brezje pri Novem mestu, z avtomobilom znamke Audi zapeljala pred avtomobil znamke Seat, v katerem je bil skupaj s še nekaterimi Kovačič, in ga blokirala. Nato naj bi takrat 25-letni Pilinger izstopil iz audija in začel streljati, pri čemer je bil v seatu smrtno zadet 22-letni Kovačič. Razlog naj bi bilo ljubosumje, saj naj bi si Kovačič po družbenem omrežju dopisoval s Pilingerjevo partnerko Carmen Jarc.

Danes je bila na sodišču zaslišana forenzična izvedenka Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) Katarina Walland. Pojasnila je svoje ugotovitve glede treh poškodb, ki so nastale kot posledica nabojev na avtomobilu seat. Ugotovila je, da je moral strelec stati na levi strani avtomobila glede na smer vožnje, za kar je Pilingerjev zagovornik Adam Molan danes ocenil, da njegovega klienta bistveno razbremenjuje krivde. Vsaj tri priče so namreč po njegovih besedah povedale, da je Pilinger stal pred seatom, kar pomeni, da streli nikakor niso mogli biti njegovi. Zato je sodnici Mojci Hode predlagal, da Pilingerja izpusti iz pripora, čemur pa sodišče ni sledilo. Po oceni sodnice utemeljen sum, da je Pilinger storil očitana kazniva dejanja, namreč še vedno obstaja, podobno je ocenila tožilka Barbara Prevolšek Rajić.

Na sodišču je bila danes zaslišana tudi Pilingerjeva partnerka Carmen Jarc. Zanikala je, da bi bil motiv, zaradi katerega naj bi po razlagi tožilstva Pilinger streljal na Kovačiča, ljubosumje. Nedolgo pred streljanjem naj bi ji namreč Pilinger povedal, da ne želi biti več z njo, ker ima drugo partnerko (ta je bila zaslišana na prejšnjem naroku) in tako naj ne bi imel razloga za ljubosumje.

Obenem Pilingerja po izpovedbi Jarčeve sploh ni bilo v audiju. V njem sta bila po njenih besedah le Novak, ona in še tretja oseba. Pilinger naj bi že vsaj dve uri pred tem nekam odšel, kam, ni vedela povedati, njej pa naj bi pustil le svoj telefon. Tega naj bi imela vse do usodnega dogodka, ko ji je v audiju padel in tam tudi ostal.

Po tej izpovedbi je sodišče na predlog tožilke danes predvajalo posnetek klica iz Pilingerjevega telefona na Operativno-komunikacijski center policije uro in pol pred streljanjem, v času, ko naj bi imela Pilingerjev telefon po njenih lastnih navedbah Carmen Jarc. Na posnetku je bilo mogoče slišati Pilingerjev glas, ki se je operaterju pritoževal nad glasno glasbo v naselju. Tožilka je zato današnje pričanje Jarčeve ocenila kot lažno in zoper njo za STA napovedala kazenski pregon.

Naslednji narok bo 13. novembra, ko naj bi zaslišali sodnega izvedenca za sodno medicino Tomaža Zupanca.