Alenka Stražišar Lamovšek avtorica razstave Bajeslovna bitja v ljudskem izročilu Dolenjske ali Kam so se skrili škrati S tovrstnimi liki so si ljudje v preteklosti pomagali pri razumevanju naravnih pojavov, ki si jih sami niso znali razložiti. Hkrati pa so bili škrati večkrat nekakšen opomin ljudem, denimo pred lakomnostjo po denarju. (Foto: Dragana Stanković)