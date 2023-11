Bivši odvetnik Donalda Trumpa, Michael Cohen je prejšnji mesec na sojenju nekdanjemu predsedniku ZDA zaradi poslovnih prevar v New Yorku povedal, da mu je nekdanji šef redno naročal, naj napihne vrednost njegovega premoženja. Na klopi za priče je Cohen tožilcem pravosodne ministrice New Yorka Letitie James, ki civilno preganja Trumpa zaradi poslovnih prevar, pod prisego povedal, da mu je Trump večkrat naročil, naj prikaže večjo vrednost premoženja od dejanske, in sicer za potrebe ugodnejših posojil ali nižjih zavarovalnih premij do številke, ki se mu je zdela ustrezna. Za Trumpa sta to počela skupaj z nekdanjim glavnim računovodjem Trumpove organizacije Alanom Weisselbergom, je dejal.

Newyorški sodnik Arthur Engoron je sicer že razsodil, da je Trump skupaj s svojim podjetjem zagrešil poslovne prevare, na sodnem procesu pa gre sedaj le že za višino kazni. James zahteva 250 milijonov dolarjev in prepoved poslovanja v New Yorku. Trump se skuša braniti s trditvijo, da so imela finančna poročila vedno drobni tisk, v katerem je pisalo, da se nanje ni zanesti in naj stranka sama preveri dejstva.

Ameriški komentatorji so pričanje Cohena, ki je pornografski igralki Stormy Daniels plačal za molk o spolnem razmerju s Trumpom, prikazovali kot dolgo pričakovano soočenje dveh nekdanjih tesnih zaveznikov, ki sta se nazadnje videla pred petimi leti. Vmes sta se razšla, saj je moral Cohen zaradi plačila Danielsovi in drugih kaznivih dejanj v zapor, pred tem pa se je iz zaveznika prelevil v ostrega Trumpovega kritika.

Trump, ki mu je sodnik Engoron prepovedal dajanje žaljivih izjav, je bil med zasliševanjem Cohena tiho, kasneje pa je pred novinarji dejal, da je Cohen dokazani lažnivec in osramočeni kaznjenec brez kredibilnosti. Cohen medtem meni, da ga je Trump pustil na cedilu tako kot vse, ko mu več niso koristili.

Trumpova sinova zavrnila obtožbe o poslovnih prevarah

Eric in Donald Trump mlajši sta prejšnji teden na newyorškem sodišču zavrnila obtožbe, da sta sodelovala in vedela za poslovne prevare njunega očeta in podjetja Trumpova organizacija, krivdo za morebitne nepravilnosti pa sta zvalila na računovodje.

Najstarejša sinova nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa sta bila prva člana družine, ki sta pričala v sodnem postopku newyorške pravosodne ministrice Letitie James, ki trdi, da je družinsko podjetje po potrebi napihovalo ali zmanjševalo vrednost premoženja.