Pobudo za dobrodelno kolesarjenje sta dala Alice in Žiga Erlač Shepherd, ki sta v avgustu dobrodelno kolesarila od Maribora do Southamptona v Angliji. Na svoji poti sta ozaveščala o raku in pomenu širitve registra darovalcev krvotvornih matičnih celic, obenem pa spodbujala in zbirala donacije za opremo za zdravstvene ustanove v Veliki Britaniji in Sloveniji.

Njuna akcija je spodbudila zdravnike in drugo medicinsko osebje UKC Maribor, predstavnike združenja L&L, nekdanje bolnike z rakom, podpornike in donatorje, da so 23. septembra dobrodelno kolesarili po ulicah Maribora in s tem širili glas o zbiranju donacij za nakup sobnih koles.

Skupno so kolesarji, podjetja in posamezniki iz vse Slovenije prispevali 6000 evrov, kar je zadostovalo za nakup šestih sobnih koles, kar je bil osnovni cilj akcije. Podjetje Hofer je priskrbelo še dodatnih šest koles.

V. d. generalnega direktorja UKC Maribor Vojko Flis se je na današnji novinarski konferenci zahvalil vsem, ki so prispevali svoj delež k uspehu akcije, ki je presegla njihova pričakovanja. »Rehabilitacija na področju onkologije je izjemnega pomena in osnova nadaljevanja bazičnega zdravljenja. Zagotovo bodo ta kolesa pripomogla k temu,« je dodala strokovna direktorica Nataša Marčun Varda.

Po besedah predstojnika oddelka za hematologijo in hematološko onkologijo Zlatka Roškarja se bodo bolniki s pomočjo teh koles lažje vračali v življenje. »Z vadbo bodo po dolgotrajni bolezni in dolgotrajnem zdravljenju lahko čim bolj pripravljeni vstopili spet v svoje vsakdanje življenje. S tem namenom tudi bolnike zdravimo - ne samo da preživijo, ampak da se čim bolj kvalitetno vrnejo v domače okolje,« je dejal.

»Ta kolesa nimajo le rehabilitacijskega pomena, ampak imajo tudi psihološki moment, saj bodo povedala bolnikom, da verjamemo vanje, da se bodo vrnili in da se bodo lažje vrnili v aktivno življenje,« je dodala namestnica predstojnice oddelka za onkologijo Tamara Petrun.

Izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L Kristina Modic je zadovoljna, da bo rehabilitacija s pomočjo sobnih koles, ki je že na voljo v Ljubljani, zdaj na voljo tudi bolnikom v Mariboru. »Kot kažejo izkušnje bolnikov, je velik motiv za življenje, če veš, da lahko med dolgotrajno hospitalizacijo voziš sobno kolo. To ti daje potrditev, da zmoreš, da se boš lahko vrnil nazaj v življenje,« je povedala. »Ta kakovostna kolesa so prilagojena bolnišnični obravnavi, kajti pomembno je, da jih je po uporabi mogoče razkužiti,« je pojasnila Kristina Modic.

»Kar se je začelo kot le majhna ideja, je postalo nekaj zelo velikega in čudovitega," je zadovoljna Alice Erlač Shepherd. »Vse, kar se je zgodilo na tem 31-dnevnem kolesarskem popotovanju, je pokazalo, da je s skupnimi močmi mogoče doseči zelo velike spremembe,« je dodala.