Aurora na nebu nastane, ko ioni, ki jih v vesolje spustijo izbruhi Sončnih neviht, zadajejo Zemljino atmosfero. Ko se to zgodi, ta zažari. Na severu aurora zažari v zeleno-modrih barvah, saj delci žarijo na območju z veliko dušika. Pri nas smo lahko videli sij v oranžno-rdečih odtenkih, ki razkrivajo, da je bilo okoli delcev veliko kisika. Tokratni severni sij so lahko občudovali zlasti na območju severne in vzhodne dela Slovenije. Včerajšnji sij je bil sicer neposredno nad Nemčijo.

Razlog, da smo od aprila lahko pri nas videli že drugi sij, je povečana aktivnost Sonce, ki prihaja v vrhunec svojega 11-letnega cikla. Ker bodo Sončeve nevihte intenzivne vse do srede, ko se bodo umirile, se v naslednjih dneh splača večkrat pogledati v nočno nebo. Obstaja namreč verjetnost, da doživimo še kakšen pojav sija. Vrhunec aktivnosti bo Sonce sicer doseglo leta 2025, tako da bo priložnosti v prihodnje še več. Je pa pojav zelo težko z gotovostjo napovedati.