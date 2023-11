»Danes lahko napovem, da bomo humanitarno pomoč za Gazo povečali za še 25 milijonov evrov,« je na družbenem omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in dodala, da bo celotna pomoč EU za Palestince v enklavi v letošnjem letu s tem narasla na sto milijonov evrov.

Nova pomoč bo namenjena humanitarnim organizacijam, ki prebivalcem Gaze zagotavljajo osnovne dobrine, kot so voda, hrana, sanitarije in zdravstvene potrebščine. Kot je še dejala von der Leyen, si EU skupaj z Izraelom, Egiptom in Združenimi narodi ob tem prizadeva, da bi v Gazo prišlo več konvojev s pomočjo.

»Naša dolžnost je, da storimo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo civiliste, ki bi se lahko znašli v nevarnosti,« je poudarila predsednica Evropske komisije.

EU sicer Palestincem humanitarno pomoč zagotavlja že od leta 2000. V zadnjih tednih je večkrat tudi pozvala k humanitarnim premorom v spopadih med Izraelom in Hamasom, da bi v Gazo, kjer so se humanitarne razmere od začetka protinapadov izraelske vojske bistveno poslabšale, lahko prišla nujno potrebna pomoč.