Če Cedevita Olimpija v ligi ABA še nekako zbira zmage, čeprav tudi proti slabšim nasprotnikom nikakor ni prepričljiva, je drugače v evropskem pokalu. Ljubljančani imajo po petih tekmah na svojem računu prav toliko porazov in vse bolj realen je lanski scenarij, ko proti koncu rednega dela kar nekaj tekem ni več imelo rezultatskega pomena. Najbolj ob tem skrbi, da v zmajevem gnezdu ne gori prav nikakršen alarm. Zdi se, da so s stanjem sprijaznjeni vsi, saj ves čas poudarjajo tezo, da so takšno sezono pričakovali, češ, da je to prvo leto triletnega projekta. Kdo od mladih igralcev v ekipi, če lahko posameznike pri 21 oziroma 22 letih sploh še označimo za mlade, bi lahko naslednje leto prevzel vlogo nosilca in zagotavljal denimo vsaj po 15 točk na tekmo, vedo samo v klubu. Morda Karlo Matković, a vprašanje je, če ga bodo zaradi višine in atletskih predispozicij lahko zadržali še za eno sezono. Po prvi uspeh v evropskem pokalu gre Olimpija v torek, ko v 6. krogu gostuje pri italijanski Venezii.

Jaka Blažič kot garancija

»Vsi smo profesionalci in rezultati zagotovo vplivajo na nas. Ko nas čaka tekma, ne gledamo na položaj na lestvici, temveč jo želimo ne glede na vse dobiti. Sledimo cilju, ki smo si zadali. Smo v prvem letu triletnega procesa. Naredili smo veliko sprememb in sprejeli odločitve glede določenih igralcev, z rizikom, da rezultati nemudoma morda ne bodo takšni, kot bi si jih želeli. V evropskem pokalu smo igrali s samimi odličnimi ekipami, proti vsem pa tekmovali. Proti Joventutu nam je zmago odnesla sekunda. Hočem reči, da bomo vsako tekmo vzeli resno ne glede na vse. Garancija za to je tudi kapetan Jaka Blažič, ki ljubi ta klub in mesto. Skrbi, da od prve do zadnje sekunde vsakega treninga in tekme igralci dajejo od sebe vse,« je na Dnevnikovo vprašanje, če jih skrbi scenarij, po katerem tekme v evropskem pokalu ob nizanju porazov kmalu ne bodo več imele rezultatskega pomena, odgovoril Andrea Turchetto. Proti Borcu je vodil že četrto tekmo zapored, saj je glavni trener Simone Pianigiani še vedno odsoten zaradi zdravstvenih težav. Poškodovana Justin Cobbs in Nikola Radičević medtem nadaljujeta z rehabilitacijama po poškodbah. Cobbs naj bi se vrnil čez dva tedna na tekmi proti London Lions v evropskem pokalu, Radičević še kakšen mesec pozneje.

Kljub slabim rezultatom in neprepričljivim predstavam Turchetto vidi napredek v igri. Tako pri posameznikih kot kolektivu. »Zagotovo nas veseli, da zmanjšujemo število izgubljenih žog. Na tekmi proti Borcu v drugi četrtini nismo izgubili niti ene, skupna številka pa včasih naraste, ker v kratkem času naredimo veliko napak, zato ni povsem realna. Vrnil se je Rok Radović, ki predvsem v obrambi naredi veliko. Fizično je vse bolj pripravljen Klemen Prepelič. Predvsem pa sem vesel za Karla Matkovića, ki je vse večji faktor v napadu. Predstavlja problem za nasprotnikove obrambe, saj je odličen v pick and roll igri, tudi v obrambi se dviguje. Amadou Sow se dobro prilagaja, vse bolj samozavesten je Gregor Glas. Morda je kdo več pričakoval od Luke Ščuke, a je normalno, da ima neizkušen igralec nekaj težav. Pomembno je, da je izredno prizadeven in delaven. Na treningih se trudi in popravlja napake. Prepričan sem, da mu bo kmalu steklo.«

Odnos igralcev izjemen

Številni porazi, Olimpija jih je v letošnji sezoni zbrala sedem na enajstih tekmah, bi lahko načeli vzdušje v slačilnici, a 38-letni Italijan poudarja, da se to ni zgodilo. »Ko smo sestavljali ekipo, smo gledali tudi na to, kakšne osebe so igralci. Lahko rečem, da imamo pri tem veliko srečo, saj gre za same dobre ljudi. Njihov odnos je izjemen, vsi pa čutijo odgovornost do dresa, ki ga nosijo. Na treningih in tekmah se trudijo do zadnjega atoma moči. Porazi s seboj prinesejo nekaj frustracij, a to je del našega posla. S trdim delom lahko izplavaš iz vsakega položaja. Poudaril bi še enkrat, da smo realni glede pričakovanj in rezultatov, saj dobro vemo, v kakšnem položaju smo, tudi glede poškodb.«

Čeprav ima Venezia zaenkrat zgolj eno zmago v evropskem pokalu na štirih obračunih, Turchetto opozarja, da gre za eno najboljših ekip v tekmovanju. Izpostavlja, da ima moštvo trenerja Nevena Spahija odlične posameznike, visoke ambicije in bogato zgodovino. »V zadnjih sedmih letih je bila Venezia dvakrat italijanski prvak, enkrat je osvojila pokal ter tudi Fibin evropski pokal. Imajo visoke igralce, dolgo klop, atletske branilce. Igrajo dobro in hitro košarko, zato vemo, da nas čaka izredno težka naloga. S pravim odnosom in željo se želimo boriti za zmago in predvsem napredovati v igri.«

Evropski pokal, 6. krog, skupina A, torek ob 20. uri: Venezia – Olimpija, sreda ob 18. uri: Bešiktaš – Hamburg, BC Wolves – Prometej, ob 20.30: Joventut – London Lions, Paris – Hapoel, vrstni red: Paris 5-0, Hapoel 4-0, Bešiktaš 4-1, London Lions in Joventut po 3-2, BC Wolves 2-2, Prometej 2-3, Venezia 1-4, Olimpija in Hamburg po 0-5.