Na redni novinarski konferenci glede aktivnosti je državni sekretar in vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Šefic dejal, da je reševanje vprašanja glede mulja na Koroškem v zaključni fazi in da se preverjajo lokacije z vidika stroke, zato da bi bile čim bolje izbrane, da ne bi prišlo do kakršnegakoli nastajanja nove škode.

Med drugim je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo že objavilo javno naročilo, s katerim išče ponudnika, ki bo s Koroške v tujino odpeljal s težkimi kovinami onesnažen mulj, opredeljen kot nevaren odpadek. Predviden je odvoz okoli 1700 ton mulja, ministrstvo pa ponudbe zbira še do torka do 10. ure.

Omenjena količina nevarnega mulja je pretežno odložena ob reki Meži, in sicer na meji med občinama Mežica in Prevalje. Manjša količina se nahaja v občini Dravograd na območju Otiškega Vrha, je razvidno iz objavljene dokumentacije. Rok izvedbe javnega naročila je najkasneje šest mesecev od podpisa pogodbe.

Za del naplavljenega mulja, ki je opredeljen kot nenevaren odpadek, pa je koroški center za ravnanje z odpadki Kocerod pripravil program, po katerem bi na odlagališče Zmes na območju občine Prevalje sprejeli skupno 10.000 kubičnih metrov nenevarnega mulja.

Za mulj, ki je določen kot nenevaren inerten odpadek in se lahko uporabi v gradbenih projektih, pa je bilo dogovorjeno, da ta vrsta mulja ostaja v občinah, kjer je, in se porabi v gradbenih projektih v teh občinah.

Po ujmi 4. avgusta so koroške občine organizirale začasno deponiranje naplavljenega mulja na nekaterih lokacijah znotraj občin, zdaj pa pričakujejo, da se mulj čim prej odpelje na za to primerne lokacije.