Okoli pol tretje ure včeraj popoldan so na parkirišču podjetja v Hrastniku zagorela štiri starejša, iz prometa že odjavljena vozila, sicer v lasti ene fizične osebe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. »Na nekdanjem rudniškem platoju so zagorela štiri osebna vozila. Gasilci PGD Hrastnik smo požar pogasili in vozila pregledali s termo kamero,« pa so o dogodku sporočili gasilci.

Vzrok požara še ni znan, ga bo pa verjetno pokazala kriminalistična preiskava. Poškodovanih ni bilo, nastalo je za nekaj tisoč evrov škode.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.