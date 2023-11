Okupirani Zahodni breg, kjer je bilo po 7. oktobru ubitih več kot 150 Palestincev, je včeraj obiskal ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki se je konec tedna sestal z regionalnimi voditelji, rekoč, da poskušajo ZDA preprečiti širjenje konflikta. Ob srečanju z Abasom je obsodil nasilje pol milijona nezakonitih judovskih priseljencev na Zahodnem bregu nad 3 milijoni Palestincev. Glede Gaze je zahteval humanitarne premore, torej prekinitev izraelskih zračnih napadov za dostavo pomoči, ne pa tudi premirja, rekoč da bi ga lahko sebi v prid izkoristil Hamas. Kakor koli, Izrael je zavrnil oboje, premore in premirje. »Premirja ne bo, dokler se ne bodo vrnili domov vsi talci, to pravimo našim sovražnikom in prijateljem,« je dejal premier Benjamin Netanjahu, ki mu podpora znatno pada – ima jo pri samo še 27 odstotkih vprašanih Izraelcev. Blinken je pozneje, ko je nenapovedano obiskal Irak, dejal, da bi bilo premor lažje doseči, če bi ga spremljal kakšen dogovor o okoli 240 talcih, ki jih je ugrabil Hamas, denimo da bi dovolil, da jih obiščejo predstavniki mednarodnega Rdečega križa.

Minister o mogoči uporabi jedrske bombe

Po Hamasovem napadu v Izraelu 7. oktobra je v Gazi pod izraelskimi bombami, raketami in granatami umrlo skoraj 10.000 Palestincev, večinoma otrok, žensk in starejših. Hamasovci so večinoma na varnem v predorih, kamor ne dovolijo vstopiti civilistom. V eksploziji v begunskem taborišču Al Magazi v osrednji Gazi je bilo v soboto zvečer ubitih več kot petdeset ljudi, so povedali v bližnji bolnišnici in dodali, da jo je povzročil izraelski letalski napad. Izraelska vojska je sporočila, da preiskuje okoliščine dogodka.

Ob srečanju z Blinknom na Zahodnem bregu je predsednik palestinskih oblasti Mahmud Abas obsodil izraelski genocid nad Palestinci v Gazi. Blinken pa je prišel z idejo, da palestinske oblasti, ki imajo nekaj pristojnosti na Zahodnem bregu, v prihodnosti prevzamejo nadzor nad Gazo, kjer od leta 2007 vlada Hamas. »V določenem trenutku bi bilo najbolj pametno, da palestinske oblasti z več pooblastili in večjo močjo prevzamejo odgovornost za vladanje in varnost v Gazi,« je dejal Blinken že v torek pred kongresom. Abas zdaj pravi, da je to mogoče, če se bo rešilo vprašanje palestinske države, ki mora vključevati Zahodni breg, Gazo in Vzhodni Jeruzalem (ki si ga je Izrael že davno priključil). Blinken, ki je bil na turneji v regiji, je tudi posvaril Izraelce pred skušnjavo, da bi poskušali preseliti Palestince iz Gaze v Egipt, kar so nekateri na visokih položajih v izraelski državi in vojski že predlagali.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da je obkolila mesto Gaza City in se prebila do obale Sredozemlja ter Gazo tako dejansko presekala na dva dela. V Gazi včeraj spet ni bilo interneta in telefonskega signala.

Močno je medtem odmevala izjava Amihaija Elijahuja, izraelskega ministra za kulturno dediščino v vladi Benjamina Netanjahuja, ki je na izraelskem radiu omenil, da je ena od možnosti tudi uporaba »neke vrste atomske bombe v Gazi«. Pozneje je dejal, da se je izrazil metaforično. Netanjahu ga je začasno izključil iz vlade in sporočil javnosti: »Izrael deluje v skladu z najvišjimi normami mednarodnega prava, da ne bi prizadel civilistov.« Izrael uradno ni deklariran kot država z jedrskim orožjem, a ga po splošnem prepričanju ima. Je ena od samo štirih držav, ki niso nikoli podpisale pogodbe NPT o neširjenju jedrskega orožja.

Hezbolah o možnosti totalne vojne

Iz Gaze bi se konflikt lahko razširil na Zahodni breg in na območje meje med Izraelom in Libanonom, ki ga je moralo zapustiti okoli 50.000 Libanoncev in Izraelcev. Po 7. oktobru je v spopadih z nizko intenzivnostjo na jugu Libanona umrlo okoli 70 pripadnikov Hezbolaha, ki je veliko bolje oborožen kot Hamas. V petek je vodja Hezbolaha Hasan Nasralah v 90-minutnem govoru spregovoril o »realni možnosti totalne vojne«. A mnogi analitiki vidijo glavno poanto v njegovi trditvi, da bi ZDA lahko ustavile regionalno vojno. Ne vojaško sicer močni Hezbolah ne Iran, ki ga podpira, nočeta vojne s še veliko močnejšim Izraelom, za katerim stojijo ZDA z dvema letalonosilkami v bližini, namenjenima prav Hezbolahu, če bo potrebno. Ima pa Izrael zaradi grožnje, ki jo predstavlja Hezbolah, tretjino svoje vojske in polovico svojih zračnih sil ob meji z Libanonom, kar ni nepomembno za Hamas v Gazi.

