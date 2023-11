Česa imate več v sebi, zbiratelja ali hrčka, nagnjenega h kopičenju? Zdravstvena stroka razliko pozna. Pri kopičenju naj bi šlo za nezmožnost, da bi odvrgli karkoli. Značilen je tudi nered. Oboje vodi v težave v osebnem življenju in celo nevarnost za zdravje. Zbiratelji so medtem natančni in izrazito organizirani. Tudi njihov hobi zna voditi v težave za osebno življenje. Po drugi strani pa lahko odigrajo vlogo skrbnikov neprecenljive dediščine, ki bi propadla, a so jo s svojo vestnostjo ohranjili za zanamce. Med stvari, ki jih ljudje radi zbirajo, sodijo tudi avtomobili. Poznamo kar nekaj razkošnih zbirk.

Na vrhu vsakega seznama zbirateljev avtomobilov neizbežno najdemo drugega najpremožnejšega monarha na svetu, brunajskega sultana Hasanala Bolkiaha. Po zaslugi nafte in zemeljskega plina je vladar male državice vreden med 18 in 26 milijardami evrov. Rad živi tako razsipno, da ima v svoji ogromni palači pozlačena in z diamanti okrašena stranišča. Ob tem pa še skromnih 7000 avtomobilov. Tretjina teh naj bi sicer pripadala njegovemu bratu. V skupni zbirki najdemo 574 mercedes-benzov, 452 ferrarija, 382 bentleyja, 209 BMW-jev, 179 jaguarjev, 134 koenigseggov, lamborghinije, aston martine... Iztopajo Ferrarijev mythos, pri Pininfarini oblikovani jaguar, Bentleyeva java, Porschejeva carma, Koenigseggova agera CC GT in Bentleyjev dominator.

20 let, da bi vsak dan vozil drugega

Ogromno število vozil hkrati pomeni, da bi potreboval kar 20 let, da bi en dan preživel za volanom čisto vsakega od njih. Ob tem podatku in siceršnji redkobesednosti glede zbirke se pojavljajo tudi razne zgodbe. Med drugim, da so njegovi rolls-roycei prižgani vseh 24 ur na dan, za to pa skrbijo dekleta njegovega harema, ki domnevno prejemajo 20.000 dolarjev tedensko. Po nekaterih drugih zgodbah je velik del sultanove zbirke vozil v manj kot optimalnem stanju. Ob nekaterih fotografijah zbirke ponavljajočih se avtomobilov pa je hiter tudi vtis, da so nekatera kupljena bolj za simetrijo. Zbiranje ali hrčkanje? Govori se tudi, da sta sultan in njegov brat z naročili lastnoročno pri življenju držala velik del proizvajalcev luksuznih avtomobilov tekom kriznih 90. let. Skupno naj bi bila zbirka vredna med 5 in 9 milijardami dolarjev.

Seznama zbirateljev avtomobilov si prav tako ni mogoče predstavljati brez legendarnega ameriškega komika in voditelja večernih pogovornih oddaj Jaya Lena. Ne velja zgolj za ljubitelja avtomobilov, temveč tudi za nekoga, ki zna z avti, ko bi večina od nas poklicala asistenco. Zato naj ne preseneča, da v njegovi zbirki vsi avtomobili delujejo. Tudi tisti, za katere to ne bi pričakovali. Denimo Bakerjev električni avto electric iz daljnega leta 1909 in avtomobil na parni pogon podjetja Stanley iz istega leta. V Lenovem letalskem hangarju, ki služi kot garaža, najdemo še rolls-royce phantom II in Duesenbergov model X. Najbolj vredna avtomobila v njegovi zbirki sta duesenberg walker kupe iz leta 1934 in rumeni mclaren F1 (izdelali so jih zgolj 64). Duesenberg naj bi bil vreden prek 20 milijonov dolarjev. Skupno je v njegovi zbirki sicer prek 180 avtomobilov in 160 motorjev. Ocenjena pa je nekje med 50 in 100 milijoni dolarjev. »Nikoli nisem nameraval zbirati avtomobilov. Preprosto sem kupoval tisto, kar mi je bilo všeč,« je nekoč povedal Jay Leno. »Splošno pravilo pri zbiranju avtomobilov je, da če ste razmeroma spretni in razumete, kako stvari delujejo, in vam je nekaj všeč, obstaja velika verjetnost, da bo tudi drugim všeč. Moja tri merila so: mora imeti tehnično in zgodovinsko pomembnost, mora biti zabavno za vožnjo in mora biti privlačno za oko. Če avtomobil izpolnjuje ta tri merila, potem je verjetno nekaj, kar bi veljalo za zbirateljski predmet.«

200 jih je razstavljenih v piramidni garaži

Nismo povsem prepričani, v katero kategorijo bi uvrstili šejka Hamada bin Hamadana al Nahjana, sicer člana ene od vladajočih družin Združenih arabskih emiratov. Pravijo mu tudi »mavrični šejk«, ker je nekoč kupil sedem mercedesov S-razreda. Uganili ste! Vsakega v svoji barvi mavrice. S tem pa njegova ekscentična zbirka še zdaleč ni izčrpana. V njej najdemo mercedesa predelanega v »monster truck«, floto jeepov, ki lahko tvorijo največjo beduinsko karavano in Volkswagnov eurovan, relativno amatersko poslikan s prizori iz filmov Vojna zvezd. Okoli 200 njegovih avtomobilov je na ogled razstavljenih v ogromni piramidni garaži, ki sicer služi kot Emiratski narodni avtomobilski muzej. Med razstavljenimi eksponati so tudi šejkove ekscentične replike ikoničnih avtomobilov v velikosti hiš. Denimo orjaška kopija Dodgovega poltovornjaka power wagon, ki je 64-krat večja od originala, v njej pa najdemo opremljeno stanovanje. Stvor se celo premika. Ne, resno. Kolesa se vrtijo! Ni pa za na cesto. »Vse dele smo izdelali v Abu Dabiju in jih s tovornjaki odpeljali v puščavo. Nismo ga mogli sestaviti v mestu, saj je širok blizu 8 metrov,« se sestavljanja hiše na štirih kolesih spominja šejk Hamad bin Hamadan al Nahjan. Običajni avtomobili so šejku že dolgo predolgočasni. Zato jih od leta 1986 izdeluje oziroma predeluje. Pri tem sledi kriteriju dostopnosti in ugodni ceni izhodiščnega avtomobila, končne stvaritve pa so praviloma odbite.

Z manj ekscentično in bolj klasično elegantno zbirko avtomobilov se lahko pohvali ameriški modni oblikovalec Ralph Lauren. Prefinjeni okus in globoko denarnico njegova zbirka razkriva z avtomobili, kot so jaguar XK120 roadster iz leta 1950, ferrari 250 GTO iz leta 1962, mercedes-benz SSK »grof Trossi« iz leta 1930 in mclaren F1. Kot češnja na torti pa kraljuje bugatti 57SC atlantic kupe iz leta 1938. Gre za vrhunec »Art Deco« dobe avtomobilskega dizajna in verjetno najlepši avto vseh časov. Izdelali so samo štiri, v prodajo pa so šli trije. Laurenov je vreden prek 36 milijonov dolarjev. »Avtomobili lahko o tebi povedo toliko kot obleke,« je nekoč rekel Ralph Lauren. Sebe je obdal z domnevno najbolj zaželeno in najpomembnejšo zbirko avtomobilov na svetu. Da zbirateljstvo vozil ni zgolj za Američane ali pripadnike naftnih dinastij, kaže britanska manekenka Kate Moss, ki je velika ljubiteljica klasičnih avtomobilov. Redno jo je možno videti za volanom svojega rolls-royce silver shadow II iz leta 1979 in silver cloud iz leta 1964, v njeni zbirki pa se nahajajo še porsche panamera, hrošč in porsche 911, ki ji ga je poklonil poslovnež Sir Phillip Green. Rada se vozi tudi s svojim MG midget MK III iz leta 1968, mercedes-benzom 280 SL pagodo in še nekaterimi drugimi avtomobili svoje zbirke. Ta sicer ni največja in najdražja, je pa dobro izbrana, vredna okoli 1,5 milijona dolarjev.

*** 5 mrd. $ je vrednost zbirke avtomobilov brunejskega sultana Hasanala Bolkiaha. Nekateri menijo, da je vredna celo 9 milijard. 180 avtomobilov in 160 motorjev je v zbirki Jaya Lena, ki je ocenjena na nekje med 50 in 100 milijoni dolarjev. 36. mio. $ je vreden bugatti 57SC atlantic kupe iz leta 1938, katerega lastnik je Ralph Lauren.