»Vse je zelo pozitivno, vzdušje je super,« je včeraj dopoldan iz Seville, kjer bo od jutri do nedelje finale svetovne skupine pokala Billie Jean King, povedal selektor slovenske teniške reprezentance Andrej Kraševec. Nadaljevanja pogovora je razkrilo, da so besede izhajale zgolj iz trenerjevega pozitivizma, saj je slovenska reprezentanca v soboto doživela številne dogodivščine, ki so ji vzele nekaj energije, nobena pa sicer ni bila resnejša, da bi zamajala optimizem v slovenskem taboru.

Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Nina Potočnik in Ela Nala Milić so se z vodstvom odpravile na pot v soboto zgodaj zjutraj, z brniškega letališča so letele do Frankfurta in v nadaljevanju do Seville. Na prizorišču so doživeli hladen tuš, saj so izgubili prtljago, k sreči pa so imele teniške loparje v osebni prtljagi, tako da do popolnega začetnega kolapsa vendarle ni prišlo. Prtljaga je prispela v Sevillo včeraj popoldan, ko so imele Slovenke v rokah že dva treninga na prizorišču nogometnega stadiona Cartuja, kjer bodo potekali finalni boji.

»Prepričali smo se, za kako velik dogodek gre. Vse reprezentance imamo veliko obveznosti do sponzorjev, tako da imamo zelo pester urnik. Danes bomo prvič trenirali na osrednjem stadionu, medtem ko smo doslej na enem od treh igrišč, ki so namenjeni za vadbo,« je nadaljeval Andrej Kraševec ter dodal: »Posebne pozornosti organizatorjev nismo pričakovali, smo pa reagirali, ko smo se prepričali, da so nam namenili najmanjšo garderobo med vsemi. Protest je obrodil sadove, saj so nas hitro preselili v največjo garderobo.«

Slovenija se bo jutri, ob 10. uri, v prvem dvoboju finala pomerila z Avstralijo. »Tekmice so v Sevillo pripotovale z vsemi prijavljenimi igralkami, tudi Aljo Tomljanović. Kateri igralki bosta prvi stopili na igrišče, ne vemo, po drugi strani je naša naloga drugačna, kot da se ukvarjamo s postavami tekmic,« je odgovoril Kraševec. Ena od reprezentanc, ki bo nastopila na finalu najboljše svetovne dvanajsterice, bo tudi lanska zmagovalka Švica. Konec tedna je v teniškem svetu odjeknila novica, da aktualna olimpijska prvakinja Švicarka Belinda Benčič s partnerjem Slovakom Martinom Hromkovičem, nekdanjim nogometašem in trenerjem za fizično pripravo, pričakuje otroka.