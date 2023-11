#intervju Milan Erič, ilustrator: Beg od ujetosti v lastni izraz

Milan Erič je avtor risb, ilustracij, slik in animiranih filmov, po katerih ga pozna staro in mlado, ki se zabava ob njegovi nori hudomušnosti. Je predavatelj na oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij, z Zvonkom Čohom je prejel nagrado Prešernovega sklada za animirani film Socializacija bika in še veliko drugih nagrad, nedavno v Kranju tudi Smrekarjevo nagrado za risbo.