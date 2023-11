Proti Srbiji, ki bo tudi nastopila na Euru 2024 (igrala bo v skupini C v Münchnu z Islandijo, Madžarsko in Črno goro), so Slovenci v soboto v nabito polni dvorani v Črnomlju nasprotnika dokončno potopili šele v končnici. Selektorja obeh reprezentanc sta se dogovorila, da bosta lahko imela več kot standardnih 16 igralcev v zapisniku: Uroš Zorman se je odločil za 21 reprezentantov, ki so bili na pripravah v Ljubljani, a priložnosti za igro niso dobili Tadej Mazej, Peter Šiško in Miljan Vujović, Španec Toni Gerona (na položaju je od leta 2020, pred tem je vodil Tunizijo in Irsko) pa je prijavil vseh 18, ki jih je imel na razpolago.

Slovenija je v Črnomlju, ki letos praznuje 70-letnico organiziranega rokometa v mestu, na začetku drugega polčasa zaostajala za tri gole (14:17), v 54. minuti pa je bilo 23:23. Nato je selektor Zorman – ob igralcu manj na parketu – poslal na igrišče svoje najnižje rokometaše. Miha Zarabec, Rok Ovniček, Gašper Marguč, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičić so si tik pred zadnjim znakom sirene priigrali rekordno prednost petih golov (30:25) na tekmi v Beli Krajini, na kateri sta bila pri zmagovalcih najučinkovitejša Marguč in Slatinek Jovičić s po štirimi goli, pri poražencih pa kapetan Nemanja Ilić s šestimi.

Cepelin za končni remi

Druga tekma v Kočevju se je za Zormanovo četo začela sanjsko, saj je povedla s 4:0. A Srbi, ki so bili na letošnjem SP enajsti (Slovenci deseti), na lanskem EP pa 14. (dve mesti pred Slovenijo), so nato naredili delni izid kar 8:1 za vodstvo z 9:5. Tudi na začetku drugega polčasa so gostitelji zaigrali po scenariju iz prvega in v manj kot petih minutah dosegli sedem golov, dobili pa le enega in povedli z največjo razliko na tekmi (17:13). Toda tako kot v Črnomlju, je bilo tudi v Kočevju v 54. minuti izenačeno (25:25), potem pa je sledila dramatična končnica. Po zadnjem izenačenju (27:27 v 58. minuti) so oboji zapravili svoj napad, 23 sekund pred koncem pa je Bogdan Radivojević prinesel Srbiji minimalno vodstvo.

Slovenci – na igrišče niso stopili Borut Mačkovšek, Jure Dolenec in Miha Zarabec – so krenili v zadnji napad, pičlih osem sekund pred koncem pa je Nik Henigman uspešno zaključil cepelin za končnih 28:28. To je bil tudi prvi končni remi na dosedanjih enajstih medsebojnih tekmah, na katerih pa je v zmagah še vedno uspešnejša Slovenija s 7:3. Z zmago in remijem se je Slovenija skoraj v celoti maščevala Srbom za lanska aprilska poraza v dodatnih kvalifikacijah za letošnje SP (dvakrat po minus tri – 31:34 v Celju in 20:23 v Kragujevcu), a kljub izpadu so se slovenski rokometaši kasneje uvrstili na tekmovanje po zaslugi posebnega povabila (»wild card«), ki ji ga je – tako kot tudi Nizozemski – podelila mednarodna zveza Ihf.

Napad slabši del igre

Po uvodnih pripravljalnih tekmah za Euro 2024, ki bo od 10. do 28. januarja v Nemčiji in za katerega so do danes prodali že 58 odstotkov vstopnic, je selektor Uroš Zorman takole ocenil razpleta tekem: »Sem zadovoljen, kajti dejstvo je, da nismo igrali proti kakšni vaški ekipi, ampak proti zelo kakovostni in resni reprezentanci, zmaga in remi pa sta odličen izkupiček. Imeli smo nekaj novih igralcev, kar se je seveda poznalo v akcijah in uigranosti. Na prvi tekmi smo bili v prvem polčasu malce zasanjani in zapravili smo veliko 'zicerjev', Srbi pa so dosegali lahko gole iz hitrih (pol)protinapadov. V drugem smo jim to preprečili, naša obramba pa je bila na visoki ravni. Na drugi je manjkalo kar šest standardnih reprezentantov, na obeh tekmah pa se je pokazalo, da je pot do uspeha ekipa, ne pa posamezniki. Obakrat smo imeli v igri tako super minute kot črne, predvsem v napadu, medtem ko je obramba dobro delovala. Črne minute bo potrebno popraviti in odpraviti, kajti tehnične napake so naša rakova rana.«

Slovenija – Srbija 30:26 (12:13) Športna dvorana v Črnomlju, gledalcev 500, sodnika: Pukšič in Satler (oba Slovenija). Slovenija: Vujović, Ferlin, Lesjak, Blagotinšek 3, Henigman 2, Marguč 4, Dolenec, Cehte 2, Kljun, Slatinek Jovičič 4, Kodrin 3, Novak 3, Zarabec 2, Horžen, Mazej, Ovniček 1, Bombač 2, Kavčič 2, Mačkovšek 1, Šiško, Suholežnik 1. Srbija: Bomastar, Čupara, Vorkapić 2, Borzaš 1, Kojadinović 1, Kos, Radivojević 2, Pusica 1, N. Ilić 6, Pechmalbec, V. Ilić 2, Vejin 2, Kukić 1, Dekić 1, Jevtić, Marsenić 4, Orbović 1, Milosavljević 2. Sedemmetrovke: Slovenija 5 (4), Srbija 4 (4). Izključitve: Slovenija 6 minut, Srbija 8 minut.

